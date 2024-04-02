Recep Durul: “Haydi 1966 ruhu! Bugün sizin gününüz, Kocaelispor'un günüdür”

Kocaelispor Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Kocaeli Stadı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Başkan Recep Durul’un yanı sıra yöneticiler Osman Özsoy ve Ömür Öztürk ile birlikte Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan’da katıldı.

TEKNİK HEYET VE TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ

Kocaelispor’un kritik Göztepe maçı öncesi kulüp başkanı Recep Durul ve yönetim kurulu üyeleri basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının başında söze başlayan Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, “Sezon sonuna kadar Recep Durul başkanımız bu göreve devam edecek. Engin Başkan’a teşekkür ederim. Recep Başkanımıza teşekkür ederim. Bu ortamda başkan olmak değildi. Kendisi göreve geldiğinden beri süreci gayet güzel yönetmekte. Takımımızın bazı sorunlarını çözdük. Yarın oynanacak olan maçın öncesinde büyük bir toparlanma yaşadık. Bunu sahaya yansıtmaktan başka düşüncemiz yok. Teknik heyetimize ve takımımıza güveniyoruz”

“BU MAÇI KAZANACAĞIZ”

Arıcan’ın giriş konuşmasının ardından Başkan Recep Durul basın mensuplarına, “Bilindiği gibi gündemimiz Kocaelispor. Milli arayı fırsat olarak değerlendirdik. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız düşüşü toparlamak adına fırsat olarak değerlendirdik. Göztepe maçı bizim dönüm noktası maçımız. Olmazsa olmaz maçımız. Bu büyük camia gerekli refleksi her zaman göstermiş bu virajları dönmüştür. Bizler yönetimdeki arkadaşlarla bu süreci olabildiğince iyi değerlendirmeye geldi. Sahaya bu moralimizi ve toparlamamızı yansıtıp 12.adamın da taraftarımızın da büyük desteğiyle bu maçı kazanacağız. Kentimize bu tarihi maç öncesinde çağrı yapmak için bir araya geldik. Basın mensuplarının da takımımızın daha güçlü olması yönünde eleştirilerini her zaman önemsedik” dedi.

“İNANCIM TAMDIR”

Başkan Recep Durul daha sonra hazırlanan basın metnini okuyarak camiaya çağrıda bulundu. Hazırlanan basın metninde, “Ruhuyla Süper Lige yürüyen değerli Kocaelisporlular, Kocaelispor camiası olarak yine zorlu bir maç eşiğindeyiz. Takımımızın 1. ligde son haftalarda, beklenen performansı gösterememesi, tüm kıymetli taraftarlarımız gibi bizleri de derin bir şekilde üzmüştür. Futbolun doğası gereği zaferler ve başarılar olduğu gibi bazı dönemlerde kayıplar ve başarısızlıklar da yaşanabiliyor. Takımımız kredisinin bir kısmını kullanmış olsa dahi, hâlâ şampiyonluk şansının devam ettiği açıktır ve bu süreç itibariyle takımımızın buradan daha da güçlenerek çıkacağına inancım tamdır.

“KAZANACAK GÜÇTEYİZ”

Yarın oynayacağımız Göztepe maçı, bizim için bir dönüm noktası olacaktır. Kocaelispor camiasıyla, taraftarıyla, mazisindeki başarılarıyla, Türkiye liglerinin en saygın ve önde gelen camialarından biridir. Bu süreçte futbolun derin ve zorlu sularında bir kez daha stratejik ve tarihi bir yolculuk halindeyiz. Takımımız tarihinden ve mazisinden aldığı güçle, bir buzkıran gemisi gibi yoluna ve hedefine devam edecektir. Camia olarak bu tarihi refleksi gösterebilecek güçte ve inançtayız.

“BU GÜÇ ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ”

Zaman Büyük Kocaelispor camiası olarak birlik ve beraberlik içinde kenetlenme zamanıdır. Şehrimizin yönetenlerini, değerlerini, dinamiklerini, aktörlerini, paydaşlarını; iş, spor, siyaset ve sivil toplum kurumlarının değerli katılımcılarını, yeşil siyahlı renklere ve kulübümüzün sembolü armamıza gönül vermiş taraftarlarımıza sesleniyorum; stada gelelim, 12. Adam olarak oyuna dahil olalım, Arma aşkına sevdamıza sahip çıkalım ve Kocaelispor'un yeniden yükselişine hep birlikte itici bir güç oluşturarak şahitlik edelim. Bugün, sizin gününüz, Kocaelispor'un günüdür. Gelin bu başarıyı birlikte kutlayalım ve takımımızı yüceltelim. Dalgalı dönemlerde taraftarların ayağa kaldırdığı takım hikayelerini hepimiz iyi biliriz. Biz bunu sağladığımız sürece, kocaman bir yürek oluruz ve Kocaelispor'un önünde hiçbir güç duramaz.

“GÜÇLENEREK İNŞA EDELİM”

Kocaelispor taraftarının genlerinde başarı içgüdüsü vardır. Ya zirvede olurlar ya da kendilerini yaşamış saymazlar. Bu maç, sadece bir oyundan ibaret olmayacak aynı zamanda yeniden kenetlenerek birlik ve beraberliğimizi de pekiştirecek tarihi bir mücadele olacak. Haydi 1966 ruhu, haydi yeşil siyahlılar Süper Lig yolculuğunda tarihi bir adım atarak armamızı ve sevdamızı ait olduğu yörüngesine birlikte taşıyalım ve yapı taşlarımızı oluşturan tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğimizi daha da güçlenerek inşa edelim" dedi.