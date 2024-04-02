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"Seni mermi manyağı yaparım" diyen şoförün ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı

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Kocaeli'de bebek arabasının katlanmaması üzerine çıkan tartışmada 4 kadın yolcu ile bir aylık bebeği araçtan indiren özel halk otobüsü şoförünün ehliyetine el konulup, aracının bağlandığı öğrenildi.

"Seni mermi manyağı yaparım" diyen şoförün ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı
"Seni mermi manyağı yaparım" diyen şoförün ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı
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Kocaeli'de özel halk otobüsüne 1 aylık bebek ve bebek arabasıyla binen 4 kadına sürücü, arabayı katlamaları uyarısında bulundu. İddiaya göre, kadınların bebek arabasının katlanmadığını söylemesi üzerine sürücü A.K. kadınları boş olan araçtan indirdi. Bu sırada şoför ve kadınlar arasında tartışma çıktı. Kadınların hakarete maruz kaldığını gören vatandaşlar ise bu anları kayda aldı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü A.K.'nın kadınların arkasından, "Yürü" diye bağırdığı, ardından ise poz vererek, "Çek çek, güzelim değil mi?" diyerek vatandaşlarla alay ettiği duyuluyor.

"BAYILTANA KADAR DÖVECEĞİM"

Olayı öğrenen bebeğin babası ise otobüsün önünü keserek sürücüyü tehdit etti. Bu anlar da kameraya yansıdı. Görüntüde şahsın, " Ramazan bitsin seninle özellikle ilgileneceğim. Sana bu hattı dar edeceğim. Bayıltana kadar döveceğim. Yaşından başından da utanmıyorsun" diyerek otobüs şoförünü tehdit ettiği, şoförün ise "Hadi dene. Seni mermi manyağı yaparım" diyerek karşılık verdiği duyuluyor.

Daha öncede benzer olaylarla karıştığı ve yolcuların tepkisine sebep olduğu iddia edilen özel halk otobüsü şoförü A.K.'nın ehliyetine el konulduğu ve aracının bağlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, Ramazan

02 Nis 2024 - 11:03 - Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Vatandaşş - böyle magandalar var tabi ne insana, ne erkeğe, ne kadına ne de yaşlıya saygısı var. Ama konuyu hemen belediyenin koyduğu yasaklara bağlayarak kapatmaya çalışmış yemezler. Kadıncagız napsın durakta mı kalsın? tolere edilemeyecek hususlar değil! bu seferlık alırım ama normalde yasak hanım efendı dersın bitirirsin konuyu!!! allah ailesıne sabır versın!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 11:46
04

Emekli - BUNUN GIBI OLAYLAR.65 YAS USTUNUN KENDINI BILMEZ SOFORLERDEN GORDUGU HAKARETLER BUNLARDAN BIR BOLUMU.BU OLAYLARIN BIR TEK SORUMLUSU VAR O KISIDE ULASIMIN KENDI BUNYESINDE OLAN KBB BASKANIDIR.ULASIMIN DENETIMI ULASIMIN YAPILDIGI GUZERGAHLARDA NEDEN YAPILMAZ.VATANDASIN SIKAYET HATTINA 153 E YAPTIGI SIKAYETLERKAPATILMASA BU SORUNLAR COZULUR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 11:46
03

Mehmet - İyi olmuş. Bu gibi potansiyel katillerin toplum içinden uzaklaştırılmaları gerekir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 11:45
02

Balıkçı - ortada açık bir şekilde tehdit var, savcıların bunu göz önünde bulundurması gerekir.

her ne olursa olsun helede bir kadına bunu yapamazsın,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 11:44
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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