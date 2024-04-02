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- Ekonomi

Seçim sonrası tahminleri… Ne Dolar Ne Altın En Çok Bu Kazandıracak

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Türkiye'de yerel seçimlerin ardından ekonomi ve piyasalara dair uzman yorumları, dolar, altın ve yatırım araçlarına odaklanıyor...

Seçim sonrası tahminleri… Ne Dolar Ne Altın En Çok Bu Kazandıracak mask
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Ekonomi ve para piyasalarıyla ilgili uzmanlar, Türkiye'de dün gerçekleşen yerel seçimlerin ardından ekonomik geleceğe dair çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Atilla Yeşilada'nın değerlendirmesine göre, Türkiye'nin ekonomi ve siyasetin iç içe geçmiş yapısı, seçim sonrası piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Yeşilada, dolar kurundaki yüzde 1.29'luk düşüşün ardından Türkiye ekonomisinin seçim sonrasında nasıl bir seyir izleyeceğini değerlendirdi.

TÜRK LİRASI DEĞER KAYBI KONUSU

Yeşilada'ya göre, ekonomideki seyir sırasında Türk lirasının değer kaybının kontrol altında mı kalacağı yoksa kontrol dışına mı çıkacağı belirleyici olacak. Mevcut politika faizine bakıldığında, seçim sonrası ani bir döviz artışının beklenmemesi mantıklı görünüyor. Ancak önemli olan, Türk lirasının değer kaybının kontrol edilip edilemeyeceği.

EN YÜKSEK GETİRİYİ SAĞLAYACAK YATIRIM ARACI

Yeşilada, yakın gelecekte en yüksek getiriyi sağlayacak yatırım aracı olarak Türk lirası finansal varlıklarını öne çıkarıyor. Eurobondlar ve diğer döviz varlıklarına alternatif olarak TL varlıklarının öne çıkacağını belirtiyor. Ayrıca, konut ve arsa gibi mal birikimlerinden çıkışlar ve hisse senetleri üzerindeki iyimserlik de dikkat çekiyor.

BORSADA YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Borsa İstanbul'da dolar bazında yaklaşık yüzde 50 civarında bir prim yapılacağını tahmin eden Yeşilada, özellikle faiz artışlarına bağlı olarak yatırımcıların geçici olarak borsaya yöneldiğini ancak uzun vadede TL mevduatlarla birikim yapan yatırımcıların piyasadan çıktığını ifade ediyor.

ALTIN VE DOLARDAKİ GELİŞMELER

Seçim sonrası piyasalarda doların TL karşısında değer kaybetmesiyle birlikte altında da geri çekilme yaşandı. Ancak uzmanlar, altın fiyatlarında dalgalanmanın devam edebileceğini belirtiyorlar. BIST100 endeksinde ise bayram tatiline kadar iki yönlü sert hareketler bekleniyor.

ALTINDA YÜKSEK YÜKSELİŞLER SAĞLIKLI DEĞİL

Altın piyasasında yaşanan hızlı yükselişlere rağmen uzmanlar, bu fiyatlamaları sağlıklı bulmuyorlar. Jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının talebiyle desteklenen yükselişlerin sağlıklı olmadığını vurguluyorlar. Özellikle ons altında yaşanan hızlı yükselişlerin geri çekilebileceği öngörülüyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

ABD'de açıklanan enflasyon verileriyle birlikte Fed'in Haziran ayında faiz indirimine gidebileceği beklentileri güçleniyor. Bu durum, doların değer kaybetmesine ve altının güçlenmesine neden oluyor. Ancak uzmanlar, bu fiyatlamaların sağlıklı olmadığını ve gelecekte düzeltme hareketleri yaşanabileceğini ifade ediyorlar.

Bu haber bir yatırım tavsiyesi değildir

Kaynak: Haber Merkezi

# İstanbul, para, ifade, seçim, Türkiye

02 Nis 2024 - 11:12 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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