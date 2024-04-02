BBP İl Koordinatörü Küpçü: Yerel siyasette çıkan adaylar çok önemli

ÜSTÜN BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü yerel seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Küpçü, Büyükşehir ve 9 ilçeyi Cumhur İttifakı olarak kazandıklarını söyleyerek, “Öncelikle sonuçlar vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyemizi ve 9 ilçe belediyemizi Cumhur İttifakı olarak kazandık. İnşallah bundan sonra daha da fazla gayret göstererek önümüzdeki seçimlerde partimizin oyunu çok iyi seviyeye getireceğiz. Hem genel hem de yerel seçimlerde üstün başarılara imza atacağız. Üstün başarıya ulaşacağımız o güne kadar halkımızın sorunları ve dertleriyle dertlenmeye, çözüm bulmaya çalışacağız.” diye konuştu.

“BU KONJONKTÜR SONRASI DÖNÜP KENDİMİZE BAKACAĞIZ”

Küpçü yerel siyasette çıkan adayların önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Sonuçta bu siyaset. Yerel siyasette çıkan adaylar çok önemli. Burada hem siyasi atmosfer hem de adaylar sonucu böyle bir konjonktür ortaya çıktı. Bu konjonktür sonrası dönüp kendimize bakacağız. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz, değerlendirme yapıyoruz.” dedi.

“MİLLETİMİZİN GÖNLÜNE GİRECEĞİZ”

Vatandaşın gönlüne gireceklerini belirten Küpçü, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki süreçte çok iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Büyük Birlik Partisi olarak önümüzdeki süreçte inşallah ciddi bir şekilde vatandaşımızın, milletimizin gönlüne gireceğiz. Hep beraber hem Kocaeli’de hem de Türkiye genelinde çok iyi işlere imza atacağız”