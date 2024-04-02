Otomotiv satışları Mart ayında rekor kırdı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mart 2024 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Raporu'nu açıkladı. Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 7,9 azalarak 22 bin 757 adet oldu.

Buna göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı mart ayında yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adete yükseldi.

10 YILLIK ORTALAMANIN YÜZDE 51 ÜZERİNDE

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 54,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 38,2 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 88,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 133 bin 712 adetle yüzde 57,3 pay, B segmenti otomobiller ise 71 bin 917 adetle yüzde 30,8 pay aldı.

EN ÇOK BENZİNLİ OTOMOBİL TERCİH EDİLDİ

Otomobil pazarı motor tipine göre bakıldığında en çok pay benzinli otomobillerin oldu.

Benzinli otomobil satışları 156 bin 396 adetle yüzde 67 pay, hibrit otomobil satışları 33.131 adetle yüzde 14,2 pay, dizel otomobil satışları 25.268 adetle yüzde 10,8 pay, elektrikli otomobil satışları 16.556 adetle yüzde 7,1 pay ve otogazlı otomobil satışları 2.038 adetle yüzde 0,9 pay aldı.

3 AYLIK SATIŞLAR

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 oranında artarak 295 bin 519 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 33,05 oranında artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 62 bin 130 adet oldu.

Kaynak: Haber Merkezi