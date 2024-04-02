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Dilovası Devlet Hastanesi'ne ulaşım kolaylaşacak

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Büyükşehir, Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak bağlantı yolunda kirişlerin montajına başladı, toplamda 60 adet kiriş montajı yapılacak

Dilovası Devlet Hastanesi'ne ulaşım kolaylaşacak mask
Dilovası Devlet Hastanesi'ne ulaşım kolaylaşacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımın hızlı ve konforlu olması noktasında projelendirdiği bağlantı yolunda elevasyon beton döküm çalışmaları devam ederken orta ayakta başlık kirişi deprem takozları beton dökümü tamamlandı. Başlık kirişlerinin montajı için launher vinç kuruldu.  Kurulan vinç ile 60 adet kiriş monte edilecek. İmalatı tamamlanan kirişlerin montajına başlandı. Projenin tamamlanmasının ardından ilçe köyleriyle Mimar Sinan ve Orhangazi mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, Dilovası Devlet Hastanesi’ne İstiklal Caddesi üzerinden kolay ve konforlu bir şekilde ulaşacak.

 

Dilovası Devlet Hastanesi'ne ulaşım kolaylaşacak

7 AYAKLI KÖPRÜ

212 metre uzunluğunda 6 açıklıklı 7 ayaklı köprü İstiklal Caddesi’nden başlayarak 935 metrelik 1x1 yol ile Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımı daha konforlu ve güvenli bir hale getirecek. Dilovası Devlet Hastanesi Bağlantı Yolu Yapım işi kapsamında 23 bin 700 metreküp kazı, 27 bin metreküp dolgu işlemi yapıldı. 7 bin 235 metreküp beton, 1.230 metreküp öngerilmeli kiriş, 1.412 ton nervüllü demirin kullanıldığı projede ayrıca 3 bin 400 ton PMT, 1.550 metreküp granüler alttemel, 1.650 ton binder, 1.405 ton aşınma asfalt, 2 bin 800 metrekare parke, 1.450 metre bordür, 275 metre taş duvar, yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak.

Dilovası Devlet Hastanesi'ne ulaşım kolaylaşacak

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, ilçe, Büyükşehir

02 Nis 2024 - 11:30 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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