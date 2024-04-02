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02 Nis 2024 - 11:43- Gündem G:

Geminin üzerine yıkılan vinçler kaldırıldı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde konteyner gemisinin Evyapport Limanı’nda 3 rıhtım vincine çarparak devirmesinin ardından günler süren çalışma tamamlandı. Geminin üzerine devrilen vinçler kaldırılarak, gemi alargada demirledi.

Geminin üzerine yıkılan vinçler kaldırıldı mask
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Körfez’de bulunan Evyapport Limanı’nda 16 Mart günü meydana gelen olayda, Çin'in Ningbo Limanı'ndan hareket eden Hong Kong Bayraklı "YM Witness" adlı konteyner gemisi Evyapport Limanı'na yanaşma manevrası sırasında üç rıhtım vincine çarptı. Vinç geminin üzerine ve limanda bulunan konteynerlerin üzerine devrildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Hasar gören konteynerlerden denize dökülen ürünler sahillere vurdu.

GEMİ ALARGADA BEKLİYOR

Limanda meydana gelen olayla ilgili olarak gerekli incelemeler tamamlandı. Gemi kaptanından kaynaklı olayda hasar gören vinçlerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Tonlarca ağırlıktaki vinçler, geminin üzerinden kaldırıldı. Hasar gören konteynerler tutanakla belirlendi. Gemi üzerindeki vinçlerin üzerinden kaldırılmasının ardından alargada demirledi. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.

Geminin üzerine yıkılan vinçler kaldırıldı

Kaynak: Haber Merkezi

# çalışma, Körfez

02 Nis 2024 - 11:43 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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