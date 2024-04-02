SP İl Başkanı Kayın: Bu kez iktidardan bize oy gelmedi, YRP’ye gitti

KOCAELİ’DE OYLAR DÜŞTÜ

31 Mart Pazar günü yapılan 2024 Yerel Seçimlerinde, SP’nin Kocaeli’deki oyu düştü. 2019 Yerel Seçimlerinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 54 bin 640 oy alan SP, son seçimde 22 bin 627 oy aldı. SP’nin, İl Belediye Meclisi’nde aldığı oyda da düşüş var. 2019’da 82 bin 187 oy alan SP son seçimde ise 31 bin 923 oy alabildi.

ANA MUHALEFETTE MAĞDURİYET OLUŞTU

SP İl Başkanı Halil Kayın yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle seçmenin CHP’ye yöneldiğini ifade ederek, “Ülke adına olumlu gelişmelerin ortaya çıktığı bir seçim yaşadık. Seçmenin değişim iradesini gördük. Birikmiş enerji vardı, genel seçimde muhalefetin bir araya gelmesi değişimi zorlanmıştı ama olmadı. Genel seçim sonrası muhalefet partileri, ana muhalefeti yalnız bırakarak yerel seçimi sürüncemede bıraktı fakat bu sefer seçmen uyarı verdi. Ana muhalefet yaşadığı durumla tek başına mücadele eden taraf gibi göründü. Muhalefet ve iktidar ana muhalefet üzerine gidince orada bir mağduriyet oluştu. Yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte seçmen için en optimum alan CHP oldu ve seçmen oraya yöneldi.” diye konuştu.

DÜŞÜŞÜN SEBEBİ CHP İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEK

Beklenmedik bir durum yaşandığını söyleyen Kayın, “Bizim de oturup düşünmemiz gerekiyor. Milli görüş partileri yaklaşımı oluşmaya bir kez daha başladı ama bu çok uzun soluklu bir mücadele. Ülke sorunların yanlış çözüm önerilerinde bulunduğumuzu düşünmüyorum. Şunu belirtmek gerekiyor, beklenmedik bir durum yaşadık. Bu durum ilimizde de böyle oldu. Ana muhalefet bu kadar yüksek oyu, iktidar ve milliyetçi partiler ise bu kadar düşüş beklemiyordu ve herkese sürpriz oldu. Yerel seçimde oyumuzun düşmesinin sebeplerinden biri 2023 Genel Seçimlerinde, Millet İttifakı’nda CHP ile birlikte hareket etmemiz oldu. O gün bu doğruydu, biz orada olduğumuz için CHP şeytanlaştırılamadı fakat partimiz oyunun düşmesine neden oldu.” dedi.

YEREL SEÇİMDE FATURA BİZE KESİLDİ

İktidar partisinden kendilerine oy gelmediğini belirten Kayın, şöyle konuştu:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok güzel açıklamalarda bulundu, ‘Biz sosyal demokratların, milliyetçi demokratların ve muhafazakâr demokratların partisiyiz’ dedi. Her şeye rağmen ülke gidişatını katkı sunduk, bunu Millet İttifakı’nda olmakla başardık ama 2024 Yerel Seçiminde fatura da bize kesildi. Parti olarak genel seçime göre yerel seçimde daha fazla oy alan bir parti özelliğimiz var. Bu durum iktidar partisinden partimize yaşanan geçişlerle oluyordu, bu sefer bu oy bize gelmedi. Bu oy bu kez iktidardan Yeniden Refah Partisi’ne geçmiş gibi. Kongre sürecine başlayacak, seçim öncesi İl Başkanı olan Zafer Mutlu başkanım göreve dönmeyecek gibi. Değerlendirmemizi yapacağız”