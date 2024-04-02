Milletvekili adayı partisinden istifa etti

ÇEYREĞİNİ BİLE ALAMADIKLARINI GÖRDÜM

2019 Yerel Seçimleri Gebze Belediye Bağımsız Başkan Adayı, Gelecek Partisi Kocaeli Geçmiş Dönem İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Serap Bayram sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa etti. Bayram açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2024 yılındaki yerel seçim sonuçlarını incelediğimde birçok siyasi partinin ve çıkardıkları adayların, 2019 yılında bağımsız adaylık sürecimde aldığım oyların çeyreğini bile alamadıklarını gördüm.

ZARAR VERMEMEK İÇİN İSTİFAMI AÇIKLAMAMIŞTI

Bu nedenle siyasi kariyerimin dönüm noktası olan 2019 yılında şahsıma oy veren veya vermeyen tüm Gebzeli hemşerilerime minnettarım. Ayrıca 2023 yılında milletvekilliği adaylık sürecimde destek veren Kocaelili hemşerilerime de teşekkürlerimi sunarım. Büyük fedakârlıklar yaparak emek verdiğim Gelecek Partisi’ne, seçim sürecinde zarar vermemek adına istifamı açıklamamıştım. 2024 seçimleri hazırlık sürecinde gördüğüm yanlışlar nedeniyle çeşitli tekliflere, beklentilere rağmen aday olmamıştım.

GELECEK PARTİSİ YÖNETİMİ DE NASİBİNİ ALMIŞTIR

Vekil olan, gerekse üst düzey yetki verilen vizyonsuz ve 50 oy alamayacak kadar potansiyeli düşük insanlara değer verilerek prim yaptırılan partiler gibi Gelecek Partisi Yönetimi de bu yenilgiden nasibini almıştır. Bu son en başından belliydi. Bir sonraki seçim için beklentilere karşılık vermek ve hizmet adına, önümüzdeki süreci değerlendirerek çalışmalarıma devam edeceğim. Ayrıca ilimizde seçimi kazanan tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum”