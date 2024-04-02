Kocaeli’de belediye meclislerinde hangi parti kaç üyeyle temsil edilecek?

Kocaeli’de yerel seçimlerin ardından ilçe belediyelerinde partilerin kaç üyeyle temsil edileceği netleşti. Kocaeli’de ANAP ve DEM Parti ilçe belediyelerinde temsiliyet kazanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde ANAP 1 üye, DEM Parti 1 üye, İYİ Parti 1 üye ile temsil edilecek.
|PARTİLER - İLÇELER
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|ANAVATAN PARTİSİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|DEM PARTİ
|İYİ PARTİ
|SAADET PARTİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|BAŞİSKELE
|24
|6
|1
|ÇAYIROVA
|18
|7
|6
|DARICA
|20
|11
|DERİNCE
|13
|18
|DİLOVASI
|14
|8
|3
|GEBZE
|28
|5
|3
|1
|GÖLCÜK
|19
|12
|İZMİT
|15
|22
|KANDIRA
|18
|5
|2
|KARAMÜRSEL
|10
|15
|KARTEPE
|19
|11
|1
|KÖRFEZ
|18
|13
|TOPLAM
|216
|5
|122
|8
|12
|1
|2
Kaynak: Haber Merkezi