Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Kocaeli’de belediye meclislerinde hangi parti kaç üyeyle temsil edilecek?

ABONE OL Google News Sayfamız

Yerel seçimlerin ardından Kocaeli’de ilçe belediye meclislerinde hangi partinin kaç üye ile temsil edileceği belli oldu. İşte Kocaeli'de partilerin meclis üye dağılımı…  

Kocaeli’de belediye meclislerinde hangi parti kaç üyeyle temsil edilecek? mask
Kocaeli’de belediye meclislerinde hangi parti kaç üyeyle temsil edilecek?
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’de yerel seçimlerin ardından ilçe belediyelerinde partilerin kaç üyeyle temsil edileceği netleşti. Kocaeli’de ANAP ve DEM Parti ilçe belediyelerinde temsiliyet kazanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde ANAP 1 üye, DEM Parti 1 üye, İYİ Parti 1 üye ile temsil edilecek.

PARTİLER - İLÇELERADALET VE KALKINMA PARTİSİANAVATAN PARTİSİCUMHURİYET HALK PARTİSİDEM PARTİİYİ PARTİSAADET PARTİSİYENİDEN REFAH PARTİSİ
BAŞİSKELE24 6  1 
ÇAYIROVA18 7 6  
DARICA20 11    
DERİNCE13 18    
DİLOVASI14  83  
GEBZE28 5 3 1
GÖLCÜK19 12    
İZMİT15 22    
KANDIRA1852    
KARAMÜRSEL10 15    
KARTEPE19 11   1
KÖRFEZ18 13    
TOPLAM216512281212

Kocaeli’de belediye meclislerinde hangi parti kaç üyeyle temsil edilecek?

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, parti, ilçe, İzmit, Büyükşehir, Gebze, Gölcük, Kartepe

02 Nis 2024 - 12:08 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.618.603 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL