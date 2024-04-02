02 Nis 2024 - 12:08 - Siyaset

Kocaeli’de belediye meclislerinde hangi parti kaç üyeyle temsil edilecek?

Yerel seçimlerin ardından Kocaeli’de ilçe belediye meclislerinde hangi partinin kaç üye ile temsil edileceği belli oldu. İşte Kocaeli'de partilerin meclis üye dağılımı…