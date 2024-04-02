Kocaeli’de Belediye Başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok il ve ilçede belediye başkanları değişirken bu kişilerin ne kadar maaş alacakları da merak konusunu oldu. İşte Kocaeli’de belediye başkanlarının alacağı maaşlar…

GELİR VERGİSİ KESİLİYOR

Belediye başkanlarının maaşları görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Maaşları memur maaş zamlarına bağlı olarak 6 ayda bir artıyor. Kanunda yer alan gösterge üzerinden hesaplanan brüt maaşlardan ilk olarak sosyal sigorta primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor.2024 yılında, prim kesintisinden sonraki kazançların 110 bin liraya kadarlık kısmından yüzde 15, 110 bin - 230 bin lira arasındaki kısmından yüzde 20, 230 bin - 870 bin lira arasındaki kısmından yüzde 27, 875 bin - 3 milyon lira arasındaki kısmından yüzde 35 oranında gelir vergisi kesiliyor.

BAŞKANIN MAAŞI NÜFUSA GÖRE BELİRLENİYOR

Nüfusu 2.0001'den fazla: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL

Nüfusu 10.000'e kadar olan: 54.996 TL

Nüfusu 50.001'den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL

KOCAELİ’DE KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin nüfusu 2 milyon 102 bin 907 kişi olarak açıklanmıştı. Bu hesaplamaya göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 176.735 TL maaş alacak. Son açıklanan verilere göre Kocaeli’nin en kalabalık ilçesi Gebze oldu. Gebze'nin nüfusu 407 bin 436 kişi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bu hesaba göre 104.453 TL maaş alacak. Kocaeli’nin ikinci en kalabalık ilçesi İzmit’te ise son açıklanan verilere göre İzmit’in nüfusu 378 bin 656 kişi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu hesaba göre 104.453 TL maaş alacak. Kocaeli’nin en az nüfusa sahip ilçesi ise Kandıra’da 53 bin 845 kişi ile Kandıra. Kandıra Belediye Başkanı seçilen Erol Ölmez ise 77.822 TL maaş alacak.

DİĞER İLÇE BAŞKANLARI NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Kocaeli’nin 227 bin 892 kişilik nüfusu ile en kalabalık üçüncü ilçesi olan Darıca’da Muzaffer Bıyık: 104.453 TL

Nüfusu 121 bin 287 olan Başiskele’de Yasin Özlü: 89.235 TL

Nüfusu 153 bin 301 olan Çayırova’da Bünyamin Çiftçi: 89.235 TL

Nüfusu 146 bin 409 olan Derince’de Sertif Gökçe: 89.235 TL

Nüfusu 177 bin 441 olan Gölcük’te Ali Yıldırım Sezer: 89.235 TL

Nüfusu 54 bin 391 olan Dilovası’nda Ramazan Ömeroğlu: 77.822 TL

Nüfusu 59 bin 952 olan Karamürsel’de Ahmet Çalık: 77.822 TL

Nüfusu 142 bin 175 olan Kartepe’de Mustafa Kocaman: 89.235 TL

Nüfusu 180 bin 131 olan Körfez’de Şener Söğüt: 89.235 TL maaş alacak.

BAŞKAN VEKİLİNE GÜN HESABI ÜZERİNDEN ÖDENEK

Belediye başkanları izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı zamanlarda, belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendiriyor. Başkan vekiline, belediye başkanının aylık ödeneğinin gün hesabı üzerinden ödenek veriliyor.

MUHTARLARDA ÖDENEK GÖSTERGEYE GÖRE BELİRLENİYOR

Köy ve mahalle muhtarlarının normal ödeneği göstergeye göre belirleniyor. Ancak, gösterge ile belirlenen tutar net asgari ücretin altında kalırsa net asgari ücrete tamamlanıyor. Muhtarların bu yılın ilk yarısındaki gösterge karşılığı aylıkları 11.223 TL. Bu tutar net asgari ücret olan 17.002 TL'ye tamamlanarak aylık maaş ödenecek. Emekli muhtarlar, emekli aylıkları kesilmeksizin çalışmaya devam ediyorlar. Henüz emekliliği gelmemiş olanların sosyal sigorta primleri ise İçişleri Bakanlığı'nca yatırılıyor. Muhtarlık süreleri 4/b statüsünde değerlendirilmek üzere emekliliklerine sayılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi