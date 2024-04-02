Ahmet Çalık: Karamürsel’de sosyal belediyeciliği göstereceğiz

KARAMÜRSEL’İN YENİ BAŞKANI ÇALIK OLDU

31 Mart yerel seçimlerinde Karamürsel Belediye Başkanlığı için CHP’nin adayı Ahmet Çalık ile AK Parti’nin adayı Mesut Çetinkaya yarıştı. Ahmet Çalık 15 bin 592 oy ile yüzde 46.84, Mesut Çetinkaya ise 13 bin 62 oy ile yüzde 39.24 oy aldı. CHP adayı Ahmet Çalık bu sonuçla Karamürsel Belediye Başkanı olurken CHP 47 yıl sonra Karamürsel’de belediye başkanlığı seçimlerini kazanmış oldu.

ÜÇ BUÇUK AY GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATTIK

Ahmet Çalık yaptığı açıklamada, “Bu seçim için örgütümüzle, sevenlerimizle ve belediye meclis üyelerimiz ile birlikte ciddi bir çalışma yürüttük. Kocaeli’de ilk açıklanan adaylardan biri oldum. Yaklaşık 3 buçuk ay boyunca gecemizi gündüzüme kattık. Karamürsel’de sıkmadığımız el çalmadığımız kapı kalmadı.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ GÖSTEREREK SEVDİRECEĞİZ

Karamürsel halkı Karamürsel’i yönetme konusunda bizi tercih etti. Bugünden itibaren bu sorumluluğu üzerimize aldık. Kazanan Karamürsel oldu. Eksik bırakılanları tamamlamak ve yapılmayanları yapmak için irade ortaya koymaya çalışacağız. Bunları yaparken kimseyi ötekileştirmeden hep birlikte yapacağız. Bu sonuç Karamürsel için tarihi bir gün. CHP, 47 yıl sonra ilk defa Karamürsel’de seçim kazandı. Sosyal demokrat belediyeciliği, Karamürsel halkına göstererek sevdireceğiz.” Yavuz SOLMAZ