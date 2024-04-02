Hodri Meydan’dan 7'den 77'ye maça davet

Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, Çarşamba akşamı oynanacak olan Göztepe maçı öncesi Kocaelispor taraftarlarına ve kamuoyuna çağrıda bulundu. İşte Hodri Meydan tarafından yayınlanan o mesaj:

TRİBÜN FARK ETMEKSİZİN

“Büyük Kocaelispor Taraftarı ve Kamuoyuna; Milli ara sebebiyle uzun bir süredir takımımızdan uzak kalmıştık. Bu süre zarfı içerisinde yoğun bir katılımla birlikte çok güzel bir iftar yemeği gerçekleştirmiş ve camiamız için özlediğimiz birlikteliği yeniden yaşamıştık. Yarın, kendi evimizde Göztepe ile önemli bir maça çıkacağız. Derneğimiz gerek pankart çalışmaları, gerekse de konfeti organizasyonu anlamında çalışmalarını sürdürmektedir. “Yarın için tüm taraftarlarımıza buradan çağrımızdır; evinizde, iş yerinizde bulunan ve ruloya sarılı olmayacak şekilde hazırlamış olduğunuz kağıt parçalarını, yapacağımız konfeti organizasyonu için maç günü yanınızda getirerek tribün fark etmeksizin hazır bulundurmanızdır.

7'DEN 77'YE MAÇA DAVET

Tüm taraftarlarımızı bu konuda organizasyonumuzun daha kapsamlı olabilmesi adına özveriye davet ediyoruz. Yarın akşam evimizde oynayacağımız müsabaka, ligdeki konumumuz açısından bizler için 3 puandan çok daha fazlasıdır. Bizlere yakışan bu maç ile birlikte sezon sonuna kadar, sezon başından bu yana yapılan hataları bir kenara bırakarak şan ve şeref dolu armamız için her zaman olduğu gibi ligin son müsabakasına kadar takımımıza iyisiyle kötüsüyle sahip çıkmak olacaktır. Bu vesileyle tüm taraftarlarımızı stadyumumuza davet ediyor ve müthiş bir atmosferde agresif tribün ile takımımızın yanında olduğumuzu, kulübümüze nasıl sahip çıktığımızı tüm Türkiye’ye bir kez daha gösterebilmek adına, 7’den 77’ye herkesi stadyuma davet ediyoruz. Unutmayalım ki Kocaelispor bir sevdadır ve bu sevda asla engel tanımaz… O gün başka işler için mazeretiniz, Kocaelispor arması olsun. İNANANLAR KAZANACAK!”

Kaynak: Spor servisi