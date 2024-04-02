YRP İl Başkanı Taştan: Oylarımızı artırmak önemliydi

BİRÇOK PARTİYİ GERİDE BIRAKTIK

2023 Genel Seçimlerini Kocaeli’de 80 bin 614 oy ve oyların yüzde 5,74’ünü alarak geçiren YRP, 2024 Yerel Seçimlerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği seçiminde 100 bin 340 oy ve oyların yüzde 9,05’ni alarak geçti. YRP Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan seçimle ilgili olarak, “Partimizi yok gösterenlere rağmen Allah’a şükürler olsun Türkiye’nin en fazla oy alan üçüncü partisiyiz. Bu seçim öncesi çeşitli anketlerde ve araştırmalarda partimiz üzerimizde görünen birçok partiyi geride bıraktık.” diye konuştu.

TEŞKİLAT İÇERİSİNDE BİR KIRILMA OLMADI

Seçim öncesi bazı ilçelerde sıkıntılar yaşadıklarını ancak bunların fevri hareketler olduklarını söyleyen Taştan, şöyle konuştu:

“Biz 89’da benzer bir tabloyla başlamıştık. Bugün Şanlıurfa ile başladık. Türkiye geneli oyların yüzde 6,19’unu aldık. Seçimi büyük oranda CHP kazandı, inşallah bu seçimden başta iktidar olmak üzere herkes üzerine düşeni alır. Kocaeli’de belediye kazanamadık ama genelde de yüzde 11 ile 12 bandında kaldık. Kandıra-Darıca iyi olduğumuz başlıca ilçeler oldu. Seçim öncesi bazı ilçelerimizde sıkıntılar yaşadık ama onlar birkaç arkadaşımızın fevri hareketleri. O hareketler partimizi etkilemedi. Fevri arkadaşlarımızın sergilediği tavırlar sebebiyle teşkilat içerisinde bir kırılma olmadı.”

ARTIŞ ÖNEMLİYDİ BUNU SAĞLADIK

Kendilerinin yok sayıldığını ancak üçüncü olduklarını vurgulayan Taştan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Seçim AK Parti ile CHP arasındaydı. Ortaya çıkan konjonktür seçimi bu hale getirdi. Biz yolumuza devam ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında oyların yüzde 6,19 aldık. Genel seçimde ise oyların yüzde 5,74’ünü almıştık Kocaeli’de. Bu bizim ufak bir hareketlenme ortaya koyduğumuzu gösterirken yükseliş trendinde olduğumuzu gördük. Artış önemliydi, bunu sağladık. Bizi yok sayıyorlardı ama üçüncülüğe oturduk. Bundan sonra da il başkanlığı görevime devam edeceğim. Yeni atamalar yapacağız ve ardından kongre sürecini başlatacağız”