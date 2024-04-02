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02 Nis 2024 - 13:56- Asayiş G:

TEM’de zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı

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Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde bir tır ve iki kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası, otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TEM’de zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı mask
TEM’de zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı
TEM’de zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı
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Anadolu Otoyolu Çayırova geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada inşaat malzemeleri taşıyan tır, nakliyat kamyonu ve inşaat malzemesi taşıyan kamyon çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Devrilen kamyonun kasasındaki malzemeler yola saçıldı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saattir otoyolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meydana gelen kaza ve oluşan araç kuyrukları cep telefonu kamerasına yansırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

# araç, İstanbul, polis, sevk

02 Nis 2024 - 13:56 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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