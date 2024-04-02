Valilikten ‘Taciz’ iddiası hakkında açıklama

İddialara göre, Darıca’da D.I.(32), eşinin telefonuna yapılan ve tacizkar bulduğu çağrıları şikayet etmek için Darıca Merkez Karakolu'na gitti. Telefon numarası bir polis memuruna ait çıktığı iddia edilirken, D.I.'nın şikayeti işleme alınmadı. D.I. karakolun önünde saldırıya uğradı.

KOCAELİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bu iddiaların ardından ise Kocaeli Valiliği konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak, D.I isimli şahsın aracına ceza yazmak için aracın kayıtlı olduğu eşinin babasının arandığı ve durum hakkında bilgi verildiği belirtildi. Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullandı: “26.03.2024 Cuma günü saat 17.00 sıralarında Adli Kontrol Kararı gereği imza atmak üzere Darıca İstasyon Polis Merkezine gelen bir vatandaşın yanında bulunan D.I isimli şahsa, dışarıda beklemesi için uyarıda bulunulmuştur.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ

Yapılan uyarılara riayet etmeyen D.I, işlemi tamamlanan arkadaşıyla birlikte polis merkezinden ayrılırken kullandığı araca patinaj yaptırmak suretiyle hızla caddeye çıkarak trafik seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürmüştür.

ARAÇ EŞİNİN BABASININ ÜZERİNE ÇIKTI

Yapılan incelemede, söz konusu aracın, D.I adlı şahsın eşinin babasının üzerine kayıtlı olduğu tespit edilmiş ve araç sahibi ile görüşülerek trafik cezası uygulanacağı bildirilmiştir. Durumdan haberdar olan D.I, saat 18.00 sıralarında Darıca Polis Merkezine gelerek ‘Eşimi ne hakla ararsınız’ ifadesiyle görevlilerimize yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunmuştur. Yapılan tüm uyarılara rağmen hakaret ve tehditlerine devam ederek saldırgan tavırlar sergileyen şahıs, kademeli olarak güç kullanılarak muhafaza altına alınmıştır.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Adı geçenin, Tehdit-Hakaret-Kasten Yaralama-Dolandırıcılık-Resmi Belgede Sahtecilik gibi suçlardan toplam 22 şüpheli kaydının olduğu anlaşılmıştır. Adli makamların talimatıyla gözaltına alınan şahsın, yapılan doktor muayenesinde 0.49 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, 27.03.2024 günü çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir.”

Kaynak: Haber Merkezi