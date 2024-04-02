1 ayda 734 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

59 TUTUKLAMA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri mart ayında 550 olaya müdahale etti. Uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonlarda 662 şahıs hakkında işlem yapıldı. 662 kişiden 586 kişi serbest bırakıldı. 59 kişi tutuklanırken, 15 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 2 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan aramalarda 21 bin 865 gram metamfetamin, 6 bin 112 gram sentetik bonzai, bin 454 gram esrar, bin 214 gram skunk, 225 gram afyon sakızı, 66 gram eroin, 21 gram kokain, 180 adet sentetik ecza, 168 adet ecstasy, 9 kök kenevir bitkisi, 7 adet captagon, 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 13 adet hassas teravi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 390 bin 630 TL paraya el konuldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ise mart ayında yaptığı operasyonlarda 57 olayda 72 kişiyi gözaltına aldı. 72 kişinden 66’sı serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3’ü tutuklandı, 3 kişi ise tutuklandı. Yapılan aramalarda 1111 gram sentetik bonzai, 120 gram esrar, 571 gram metamfetamin, 56 gram skunk, 58 adet uyuşturucu hap, 58 adet sentetik ecza, 5 gram kokain ve 4 kök kenevir ele geçirildi. Selda Hatun TAN