İYİ Parti yöneticisi il başkanına “vefasız, kibirli” diyerek istifa etti

İYİ Parti’de yerel seçimlerin ardından partiden istifalar devam ediyor. İYİ Parti il yöneticisi Birsen Çulha, seçimlerin ardından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Birsen Çulha, istifasında İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur hakkında “vefasız, kibirli, teşekkür- özür kelimelerini kullanmaktan aciz, nezaketsiz” gibi sert eleştirilerde bulunurken, istifa metninde şu açıklamayı yaptı:

İYİ PARTİ KİMLİĞİMİ SONLANDIRDIM

“Yaklaşık 5 yıl önce üyesi olduğum, değişik birimlerinde görev aldığım, son birkaç aya kadar da yürekten inandığım, güvendiğim, İYİ Parti kimliğimi dün itibariyle sonlandırmış bulunmaktayım. Siyasi partilerin İlçe Teşkilatlarındaki kıymetli arkadaşların, 1 kişiyi üye yapabilmek için, soğuk sıcak, yağmur çamur demeden fedakârca verdiler, veriyorlar.

İL VE İLÇE BAŞKANLARINA VERYANSIN ETTİ

Genel Merkez seviyesindeki saygın kişilerin gözlerini kör, kulaklarını sağır, eden, vicdanlarını karartan hırslarının, öngörüsüzlüklerinin, İl başkanlarının vefasız, kibirli, teşekkür - özür kelimelerini kullanmaktan aciz, nezaketsiz, yok sayma, görmezden gelme konusunda master yapmış tavırlarının, İlçe Başkanlarının, ben merkezci, kendi çıkarlarını, partinin başarısının önüne koymalarının, iletişimden yoksun davranışlarının ve İlçe teşkilatında görevli her bir arkadaşın da tüm bunların farkında olup, gerek düzenin bir parçası olmak, gerek işini gücünü sağlama almak adına sessiz kalacak kadar duyarsız oluşlarının, Üye standı başında saatlerini geçiren, partili kardeşlerimin emeğini yerle bir etmeye hakkı yoktur, olamaz, olmamalıdır. Bu ve benzer sebeplerle bundan sonraki hayatıma, apolitik bir yaşam tarzıyla, kumsalda ayaklarımı uzatarak devam edeceğim. Siyaset sürecinde tanıdığım onca kıymetli arkadaşlarım, büyüklerim, kardeşlerim, gönlümde, yanımda, en kötü ihtimalle de telefonumun diğer ucunda olacaklar. Sevgiyle kalın”

Kaynak: Haber Merkezi