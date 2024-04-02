Zafer Partisi İl Başkanı Oğuz: Başta İYİ Parti olmak üzere pek çok partiyi geçtik

OY ORANIMIZLA PEK ÇOK PARTİYİ GEÇTİK

2023 Genel Seçimlerinde Kocaeli’de 43 bin 717 oy ve oyların yüzde 3,1’ini alan Zafer Partisi, 2024 Yerel Seçimlerinde ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği seçiminde 42 bin 684 oy ve oyların yüzde 3,85’ini aldı. Zafer Partisi İl Başkanı Ender Oğuz, “Kocaeli teşkilatı olarak Türkiye ortalamasının üstünde bir oy aldık, bunu 2 ayda yaptık. Aldığımız oy oranıyla bugün mecliste milletvekili bulunan, parası olan başta İYİ Parti olmak üzere pek çok partiyi geçtik.” diye konuştu.

ADAYIMIZ OLMAYACAK BİR İSİMDİ

Aday tanıtım toplantısında yaşayan gerginliğe değinen Oğuz, “Aday tanıtım toplantısında bir gerginlik yaşandı ama bu gerginliğin partimiz oy oranına etki etmediği kanaatindeyim. İzmit Belediye Başkan adayımız ile sıkıntılar yaşadık ama seçimde emin olun kimse yokluğunu hissetmedi. Herkes hata yapabilir ama göreve geldiğimiz andan itibaren hızla reaksiyon alıp adayları belirledik. O süreçte İzmit Belediye Başkan adayımız aslında olmayacak bir isimdi fakat o dönemki İzmit İlçe Başkanı’nın da sözüne maalesef itibar ettik. Yanlış bir tercih yaptık fakat meclis üyelerimiz ve teşkilatın çalışmasıyla İzmit’te İYİ Parti’den daha fazla oy aldık.” diye konuştu.

BEKLENTİMİZ MENFAATİMİZ YOK

İmkansızlıkla bu sonuçlara ulaştıklarını ifade eden Oğuz, “Bizim hazine yardımımız yok, arkamızda finansal bir güç yok, arkamızda dernek ya da bir televizyon yok, ağa, paşa, tarikat ve vakıf yok. Amacımız Türk milliyetçiliği şiarıyla hareket etmek, tüm teşkilatlarımız bunun için çalışıyor. En ufak beklentimiz, menfaatimiz yok. Birçok siyasi partide menfaat odaklı hareket ediyor ve süreç eksik kalıyor. İYİ Parti’nin Gebze adayının seçim sürecinde harcadığı bütçenin yarısına biz Kocaeli’deki tüm teşkilatı ayağa kaldırdık. Biz imkânsızlıklarla bu sonucu aldık. İYİ Parti Körfez Adayı Azmi Cihat 5 aydan bu yana sahadaydı, bizim adayımız 1,5 aydan beri sahadaydı ve hemen hemen aynı oyu aldık.” dedi.

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ŞİARIYLA HAREKET EDİLDİ

Oğuz teşkilatları yeniden yapılandıracaklarını açıklayarak, şöyle konuştu:

“Selman başkan Derince’de son 1 ay kala sahaya inebildi, diğer adaylar 5 aydır sahadaydı ve paraları vardı ama adayımız onlardan daha fazla oy aldı. Kartepe’de 6 yıldan bu yana ilçe başkanı olan Haluk Tamyüksel aylardır sahadaydı, adayımız imkânsızlıklardan dolayı son günlerde sahaya inebildi ve biz yine daha fazla oy aldık. Adaylarımız Türk milliyetçiliği şiarıyla hareket etti ve bu sonucu aldı. Teşkilatlarımızı yeniden yapılandıracağız, kongre süreci yaşayacağız. Seçilmiş il başkanı olarak yola devam edecek ve genel seçime hazırlanacağız”