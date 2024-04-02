Dilmen ve Yaşar’dan Kamil Şirin’e sert açıklama: Ticaretine bakan Kamil Şirin…

Hatırlanacağı üzere yerel seçimler öncesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mimar Sinan sokakta işletmeleri bulunan, İYİ Parti Kocaeli İl Sözcüsü Bahadır Yaşar ve İYİ Parti İl Teşkilat Başkanı Kaan Dilmen’i ziyaret etti. Bu ziyarette İzmit Belediye Meclis Üyesi Nazım Gençtürk’ün “İttifaklar biter dostluk baki kalır” sözleriyle paylaştığı fotoğraf, İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin’in tepkisini çekti, sert bir açıklama yaptı. Şirin'in o açıklamasına Dilem ve Yaşar'dan seçim sonrası cevap geldi.

İFTİRALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

İYİ Parti Kocaeli İl Sözcüsü Bahadır Yaşar ve İYİ Parti İl Teşkilat Başkanı Kaan Dilmen yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz hafta haber sitelerinde üzülerek okuduğumuz İYİ Parti İzmit Belediye Başkanımız Sn. Kamil Şirin’in şahsımızı ilgilendiren talihsiz açıklamalardan dolayı seçim sonrası cevap verme gereği duymuş bulunmaktayız. Partinin kuruluşu öncesi Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener ile birlikte çıkmış olduğumuz bu yolda canla başla mücadele ettiğimiz, gittiğimiz her yerde Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in bu yol cesurlar yolu sözünü fikir edinerek; vatanımızın bölünmez bütünlüğünü savunarak, çocuklarımızın geleceği, ülkemizin huzur ve refahını yeniden tahsis edebilmek adına gece gündüz demeden çalıştığımız bir süreçte sadece seçim dönemlerinde partimizde gördüğümüz İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayımız Sn. Kamil Şirin’in şahsımızı konu alan ve sözde parti aidiyetine ihanet edip kendisine bir komplo kuracağımızı ifade eden açıklamaları ve iftiraları gerçeği yansıtmamaktadır.

TİCARETİNE BAKAN KAMİL ŞİRİN…

Kendisinde Proje-Lansman tanıtım toplantısında dile getirdiği gibi Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanamayacağını bildiği için muhtemel kötü sonuçlara bir kılıf uydurmaya çalışmış ve günah keçisi arayışına girmiştir. Genel Başkanımızın adını daha iyi duyurabilmek, onun sesi olabilmek, Partimizi ülke genelinde birinci parti yapmak istediğimizi partimizin kuruluşu öncesi ve sonrası bu minvalde yürüdüğümüzü tüm kamuoyu bilmektedir. Genel Başkanımızın Kocaeli’de İYİ Parti Genel Başkanı olarak katılacağı ilk miting olan Perşembe Pazarı miting alanını, Genel Başkanımızın memleketi Kocaeli’yi gelin gibi süslemek için sabahlara kadar çalıştığımızı, İzmit’e İYİ Parti Bayrağımızı ve TÜRK Bayrağımızı direklerin tepesine çıkarak astığımızı, Miting’e saatler kala başlayan sağanak yağışa aldırış etmeden vinçleri havaya kaldırıp bayraklarımızı asmak için ne kadar ıslandığımızı tabii ki o günlerde yanımızda olmayan ve ticaretine bakan Kamil Şirin Bey bilemez. Bahse geçen konuda İzmit Belediye Başkanımız Sn. Fatma Kaplan Hürriyet İşletmemizin bulunduğu Mimar Sinan Sokağının açılışını yaptıktan sonra sokağımızda bulunan her işletmeye yaptığı ziyaret gibi bizleri de işletmemizde ziyaret etmiş bizde tüm esnafımızın yaptığı gibi Belediye başkanımızı davet etmiş ve işletmemizde ağırlamış bulunmaktayız.

KARA TİCARET YOKTUR

Seçim sürecinde her siyasi parti Belediye Başkan Adayı geldikleri işletmenin bize ait olduğunu bilerek ziyaret etmiş ve kendilerini misafir etmiş bulunmaktayız ama partimizin belediye başkan adayı Kamil Bey geldiği işletmenin partililerine ait olduğunu bilmeden sadece bir kere gelip broşür dağıtıp ayrılmıştır. Şirket avukatımız olan Nazım Gençtürk Bey’in paylaşımında da belirttiği gibi “İTTİFAKLAR BİTER DOSTLUKLAR BAKİ KALIR” sözünden anlaşılacağı gibi her iki tarafta ittifakın bittiğini kabul etmiş durumdadır. Kamil Bey bizlerin bir ailesi olduğunu unutmaktadır, bizlerin bir işinin olduğunu unutmaktadır ve bilmelidir ki bizim ailemizi geçindirebilmek için ticaret yapmamıza gerek vardır ama bu ticaret Kamil Bey’in bahsettiği gibi kara ticaret değildir. Bizim anlayışımızda önce ülke meseleleri, ticaret ve sonrasında siyaset gelir. Kamil Şirin Bey’in bahsettiği çirkin ithamlardaki gibi Belediye’ye kestiğimiz bir kuruşluk fatura da, ticari bir bağ da yoktur. Genel Başkanımız Sn. Meral AKŞENER Hanımefendi bu seçimlere özü başımıza giriyoruz derken aslında özümüzde hiç bulunmayanların başımıza çıkmasını kastetmediği nettir.

TALİHSİZ AÇIKLAMALAR

Belediye seçimlerinde aldığımız sonuçta ortaya koymuştur ki seçimden seçime gelip teşkilat yapısını bilmeden tanımadan aday olanların partimiz tabanında bir karşılığı yoktur. Partimize oy getireceğini iddia ederek aday olanların alınan bu sonuçlar sonrasında kendilerini değerlendirmesi gerekmektedir. Elbette ki bu kişileri parti değerlerinin üzerine çıkararak yücelten Şakşakçılardan da bu seçimin hesabı sorulmalıdır. Aslında bu konu üzerinde çokça maddeler sıralayabiliriz ama Partimize olan aidiyetimiz ve Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’e olan sadakatimizden dolayı susuyor bu talihsiz açıklamalar yüzünden İzmit Belediye Başkan adayımız Kamil Şirin’i siyasi nezaket ve saygıya davet ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi