Derincespor İnegöl’de

DEPLASMANDA PUAN BEKLİYORUZ

Taner Gülleri yönetiminde çıktığı 6 maçta 9 puan toplayan Belediye Derincespor, bu puanları iç saha maçlarında kazanmıştı. Gülleri ile çıkılan 3 deplasman maçında ise puan alamadı. Derincespor, Taner Gülleri ile ilk deplasman puanını da yarın İnegölspor karşısında almak isteyecek. 31 puanla haftaya giren Derincespor, 43 puanlı İnegölspor karşısında galip gelmeyi hedefliyor.

ERAY VE EGE YOK

Temsilcimizde sarı kart cezalısı kaleci Eray Birniçan ile forvet oyuncusu Ege Özkayımoğlu yer almayacak. Derincespor, son 3 deplasman maçında Karaman FK’ya 2-0, Arnavutköy ve Erzincanspor’a da 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-Lacivertli ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynanan, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı ikinci yarıda Okan Baydemir ve Mehmet Akyüz’ün golleriyle 2-1 kazanmıştı.

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU