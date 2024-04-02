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Derincespor İnegöl’de

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Geçen hafta sahasında Fethiyespor’u 4-1 yenerek uzun bir aradan sonra düşme hattının üzerine çıkan Derincespor, 32.hafta maçında yarın deplasmanda İnegölspor’a konuk olacak. İnegöl İlçe Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.

Kenan Meriç
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Derincespor İnegöl’de mask
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DEPLASMANDA PUAN BEKLİYORUZ

Taner Gülleri yönetiminde çıktığı 6 maçta 9 puan toplayan Belediye Derincespor, bu puanları iç saha maçlarında kazanmıştı. Gülleri ile çıkılan 3 deplasman maçında ise puan alamadı. Derincespor, Taner Gülleri ile ilk deplasman puanını da yarın İnegölspor karşısında almak isteyecek. 31 puanla haftaya giren Derincespor, 43 puanlı İnegölspor karşısında galip gelmeyi hedefliyor.

ERAY VE EGE YOK

Temsilcimizde sarı kart cezalısı kaleci Eray Birniçan ile forvet oyuncusu Ege Özkayımoğlu yer almayacak. Derincespor, son 3 deplasman maçında Karaman FK’ya 2-0, Arnavutköy ve Erzincanspor’a da 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-Lacivertli ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynanan, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı ikinci yarıda Okan Baydemir ve Mehmet Akyüz’ün golleriyle 2-1 kazanmıştı.

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

30

20

8

2

65

22

43

68

2.GMG KASTAMONUSPOR

30

20

7

3

50

22

28

67

3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

30

17

9

4

46

22

24

60

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

31

17

7

7

48

29

19

58

5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

30

16

6

8

51

37

14

54

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

30

15

4

11

53

42

11

49

7.ISPARTA 32 SPOR

30

16

1

13

36

36

0

49

8.İNEGÖLSPOR

30

12

7

11

40

38

2

43

9.SOMASPOR

30

11

8

11

34

35

-1

41

10.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

30

11

8

11

37

40

-3

41

11.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

31

10

9

12

25

24

1

39

12.FETHİYESPOR

30

9

12

9

39

40

-1

39

13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

31

10

4

17

21

35

-14

34

14.ARNAVUTKÖY BLD.

31

8

9

14

38

43

-5

33

15.BELEDİYE DERİNCE SPOR

30

8

7

15

31

32

-1

31

16.SARIYER

31

7

9

15

36

46

-10

30

17.DÜZCESPOR

31

7

9

15

34

54

-20

30

18.DENİZLİSPOR

30

7

6

17

30

46

-16

27

19.UŞAK SPOR A.Ş.

30

1

2

27

11

82

-71

5

 

# Derince

02 Nis 2024 - 14:24 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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