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02 Nis 2024 - 15:17- Türkiye G:

Yangında can pazarı! Ölü sayısı 29'a yükseldi

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Şişli Gayrettepe’de tadilatta olan bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında ölü sayısının 27'e yükseldiği bildirildi. Vali Gül yaptığı açıklamada "Yaralıların tedavisi devam ediyor. Yaralanan ve ölenler tadilatta çalışan kişiler" dedi. Bakan Yerlikaya'dan da yangına dair bir açıklama geldi.

Yangında can pazarı! Ölü sayısı 29'a yükseldi
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Beşiktaş'taki yangın faciasında ölü sayısının 29'a yükseldiği, 1 kişinin de tedavisine devam edildiği belirtildi.
İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni açıklamasında “Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselmiştir. Yangında yaralanan 1 kişinin tedavisi devam etmekte olup ekiplerin binadaki çalışmaları sürmektedir” denildi.

Bakan Koca'dan yangına ilişkin açıklama!

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Olay yerine 26 adet ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: ''5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi''

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü de belirtti.

Kaynak: İHA

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02 Nis 2024 - 15:17 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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