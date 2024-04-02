“Sigara akciğer kanseri riskini 30 kata kadar artırıyor”

Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla akciğer kanseri hakkında açıklamalarda bulundu.

Akciğer kanserinin ölümcül bir kanser türü olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özlü, “Akciğer kanseri, dünyada kanser ölümlerinde erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci nedendir. Dünya çapında akciğer kanseri 2018 yılında yaklaşık 2,1 milyon hastada görülmüştür ve tahmini 1,8 milyon ölüme neden olmuştur” diye konuştu.

“AKCİĞER KANSERİ ÖNLENEBİLEN BİR HASTALIKTIR”

Bu kadar ölümcül bir hastalık olmasına rağmen, akciğer kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlü, “Akciğer kanserlerinin yüzde 90’ının nedeni sigara içilmesidir. Uzun süre sigara içen kişilerde, ömür boyu sigara içmeyenlerle karşılaştırıldığında akciğer kanseri riski 10 ila 30 kat arasında fazladır. Sigara ile akciğer kanseri arasında doğrusal bir ilişki vardır. Sigaraya ne kadar erken yaşta başlanırsa, ne kadar uzun süre sigara içilirse, günde içilen sigara sayısı ne kadar fazla ise akciğer kanseri gelişme riski o oranda artar. Bu nedenle akciğer kanseri bir nevi ‘parayla satın alınan’ bir hastalıktır. Eğer yıllarca satın alarak sigara içmeye devam ederseniz, siz de bir gün ansızın akciğer kanserine yakalanabilirsiniz. Bu hastalığı satın almak için yıllar boyu büfeye, markete ödeyeceğiniz bedel oldukça yüksek olsa da, sağlığınızın bedeli asla parayla alınamaz” şeklinde konuştu.

“SİGARAYI BIRAKAN YETİŞKİNLER, BIRAKTIKLARI YAŞA BAĞLI OLARAK 6-10 YIL ARTI YAŞAM BEKLENTİSİ KAZANMAKTADIR”

Sigarayı bırakanlarda kanser riskinin azaldığını vurgulayan Prof. Dr. Özlü, “Uzun yıllar sigara içip sigarayı bırakanların, şu anda sigara içenlere kıyasla akciğer kanseri riskinde yüzde 80-90 oranında azalma olmaktadır. Sigarayı bırakan yetişkinler, sigarayı bıraktıkları yaşa bağlı olarak 6-10 yıl artı yaşam beklentisi kazanmaktadır. Sigarayı en az yüzde 50 oranında azaltanlarda ise akciğer kanseri riski yüzde 27 oranında azalmaktadır. Unutmayalım, sadece sigara kullanmamakla akciğer kanserinden yüzde 90 oranda korunmuş olursunuz” ifadelerini kullandı.

“AİLENİZDE KANSER ÖYKÜSÜ VARSA DİKKAT EDİN”

Akciğer kanserine neden olan diğer faktörlerden de bahseden Prof. Dr. Özlü, “Eğer 15 yıldan fazla süredir sigara içiyorsanız, 55 yaşın üzerinde iseniz, ailenizde kanser öyküsü varsa sizde akciğer kanseri riskiniz yüksektir. Asbest, radon, pişirme/ısıtma amaçlı iç ortamda biyo-yakıtların kullanılması, atmosfer havası kirliliği, dizel egzoz dumanı, genetik faktörler, KOAH tanısı, akciğer sertleşmesi de akciğer kanseri riskini artıran diğer faktörlerdir” dedi.

Akciğer kanserinin belirtilerine değinen Prof. Dr. Özlü, “Öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı, hırıltılı sonumu, balgamda kan gelmesi, halsizlik, kilo kaybı gibi semptomlardır. Bu semptomlardan birkaçı sizde varsa, hemen göğüs hastalıkları uzmanına başvurun. Erken tanı, akciğer kanserlerinde tedavi ve iyileşme oranını çok artırır” bilgisini paylaştı.

Kaynak: İHA