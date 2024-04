Tıbbi Onkoloji Uzmanı: Kanser her yaşta görülebilir

Kanserin tanımını yapan Uzm. Dr. Ahmet Ziya Bayhan, kanser hastalığının çeşitli genetik ve çevresel etmenlerin yol açtığı, kontrolsüz hücre çoğalması ve buna bağlı doku ve organ bozukluğu ile giden ölümcül olabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Bayhan, “Dünyada, kalp-damar hastalıklarından sonra, ölümün ikinci en sık sebebidir. Kanser, her yaşta görülmekle beraber daha çok ileri yaşta ortaya çıkan bir hastalıktır. Tıptaki gelişmeler sonucu, toplumların beklenen yaşam ömrü ve yaşlı nüfus her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2050 yılı öngörü raporuna göre, kanser sıklığı, önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Gelişen cerrahi, radyoterapi teknikleri ve medikal tedavi seçenekleri ile hastalık tedavisi, geçmiş on yıllara göre çok daha başarılıdır. Ancak, hastalığı ileri evrede tanı alan bireylerde tedavi başarısı belirgin olarak düşüktür. Bu nedenle bireysel farkındalığın artması, hastalığın erken evrede tespit edilmesi için önemlidir” dedi.

Kanser tarama programlarına değinen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ahmet Ziya Bayhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ülkemizde, kolon, meme, serviks kanseri için rutin tarama programları bulunmakta, diğer kanser türleri için ise genetik ya da çevresel risk faktörü altında olanlar, daha erken yaşta ve bireysel tarama programlarına alınmaktadır. Yine risk altındaki bireylerde, genetik değerlendirme ile hastalığın gelişme ihtimali öngörülebilmekte ve buna yönelik koruyucu, önleyici yaklaşımlar uygulanabilmektedir. Son olarak serviks kanserini önleyici aşı, kullanıma girmiş ve yeni kanser aşıları da geliştirilmektedir. Daha fazla bilgi almak için, Sağlık Bakanlığı internet adresine, bağlı bulunduğunuz aile hekimlerine ve tıbbi onkoloji kliniklerine başvurabilirsiniz.”