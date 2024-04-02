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O ilde belediye başkanı değişti, ikinci sıradakine mazbata verildi

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DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu da mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'a verilmesine karar verdi.

O ilde belediye başkanı değişti, ikinci sıradakine mazbata verildi mask
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DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasını protesto etmek isteyen grup ile polis arasında olaylar çıktı.

Adalet Bakanlığı tarafından Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınması üzerine DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi’ne yürümek istedi.

Polisin uyarılarına rağmen caddeye çıkan bir grup refüjdeki saksıları devirirken, polis ekipleri ise tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Olaylar ara sokaklarda devam ediyor.

Kaynak: İHA

# parti, Büyükşehir, başkan, polis

02 Nis 2024 - 15:59 Diyarbakir- Türkiye --- Okunma

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