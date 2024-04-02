CHP, Körfez için İl Seçim Kuruluna itiraz etti

İL SEÇİM KURULUNA İTİRAZ ETTİLER

AK Parti Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, yerel seçim yarışında 34 bin 209 oy ile en yakın rakibi olan CHP adayı Tayfun Balıkçı’dan 1395 oy fazla alarak yeniden Körfez Belediyesi Başkanı seçildi. İlçede kullanılan oylardan 5 bin oy geçersiz sayıldı. CHP Körfez İlçe Başkanlığı, bu sonuçların ardından seçim sonuçlarına itiraz ederek Körfez’de oy kullanılan 401 sandığın tekrar sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu. İlçe Seçim Kurulu CHP’nin itirazını reddetti. CHP Körfez İlçe Örgütü, İlçe Seçim Kurulunun kararı sonrasında İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

HAKKIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ

CHP Kocaeli İl Başkanı Sarı, İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz başvurusu ardından CHP İl Başkanı Sarı, “Hatay’da ve Tüm Türkiye’de olduğu gibi Körfez halkının iradesinin kimseye teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Şu anda burada partililerimizle ve demokrasiye inanan tüm avukatlarımız eşliğinde İl Seçim Kuruluna itirazımızı yaptık. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Bu bir demokrasi mücadelesidir, sadece Körfez Belediyesi için değil Körfez halkının kararına saygı duyma onların kararlarını koruma mücadelesidir.

HALKIN İRADESİNE GÖLGE DÜŞÜRMEKTEDİR

Tespit ettiğimiz hatalar ve usulsüzlükler başlıca çuvalların usulüne uygun mühürlenmemesi, elektriklerin birden fazla yerde oy sayımı esnasında kesilmesi, geçersiz oyların adayların arasındaki farkın 3 katına denk geliyor olması şeklindedir. Bu durumda seçime ve halkın iradesine gölge düşürmektedir. İl Seçim Kurulu bu seçimden başı dik bir şekilde görevini yapmış olarak çıkmak istiyorsa itirazımızı kabul etmeli, seçim sonucu üzerindeki şaibeyi ortadan kaldırmalıdır.

MÜCADELEMİZİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ

Halkımızın demokrasiye olan inancına yara verip vermeme meselesini vicdanlarınıza bırakıyoruz, ancak mücadelemizi asla ve asla bırakmayacağız. AK Parti’nin adayı eğer kendine o kadar güveniyorsa kara bulutları gidermek, ortadaki usulsüzlükleri kaldırmak için itiraza destek vermelidir. Unutmayın ki milletimizin iradesinin şeffafça yansımasının önüne geçebilecek hiçbir güç yoktur. Bizler de hakkımız olanı almak ve kullanılan her bir oya sahip çıkmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. İl seçim kurulu 2 gün içerisinde itirazımıza cevap verecektir. Bu sonuca göre Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz edeceğiz”

HALKIMIZIN İRADESİNİN MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ

CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, Sarı’nın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Anadolu Ajansı verisine göre 2 bin dolaylarında olan bağımsız adayın verisi gün sonunda 360’a düşmüştür. Bu durum da elektriklerin kesildiği yerlerde sandıklara müdahale olduğunu göstermiştir. Biz sonuna kadar halkımızın iradesinin mücadelesini vereceğiz ve gerekli mercilere tüm itirazlarımızı yapacağız.”