Sakaryaspor Şanlıurfa’da kayıp

Üçüncülük yarışındaki rakiplerimizden Sakaryaspor, kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfa deplasmanında umduğunu bulamadı. Ev sahibi takım maçın başında bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve puanını 30 yaptı. Sakaryaspor ise 47 puanda kaldı. Günün diğer maçında Çorum FK Ankara’da Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup edip puanını 48 yaparak üçüncü sıraya yükseldi. Sakaryaspor’un kaybetmesi Kocaelispor’un üçüncülük şansını arttırdı. Temsilcimiz yarın akşamki Göztepe maçına moralli çıkacak.