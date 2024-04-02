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Sakaryaspor Şanlıurfa’da kayıp

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Trendyol 1.Lig’de 28.hafta heyecanı başladı.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Sakaryaspor Şanlıurfa’da kayıp mask
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Üçüncülük yarışındaki rakiplerimizden Sakaryaspor, kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfa deplasmanında umduğunu bulamadı. Ev sahibi takım maçın başında bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve puanını 30 yaptı. Sakaryaspor ise 47 puanda kaldı. Günün diğer maçında Çorum FK Ankara’da Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup edip puanını 48 yaparak üçüncü sıraya yükseldi. Sakaryaspor’un kaybetmesi Kocaelispor’un üçüncülük şansını arttırdı. Temsilcimiz yarın akşamki Göztepe maçına moralli çıkacak.

# kocaelispor

02 Nis 2024 - 16:06 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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