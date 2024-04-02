Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 Nis 2024 - 16:15- Asayiş G:

Tüp mide ameliyatı olan genç anne yaşamını yitirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir süre önce tüp mide ameliyatı olan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Öznur Efşan Tokur, rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tüp mide ameliyatı olan genç anne yaşamını yitirdi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Serdivan ilçesi Otuziki Evler Mahallesi'nde yaşayan Öznur Efşan Tokur, bir süre önce tüp mide ameliyatı oldu. Mide ameliyatının ardından rahatsızlanan Öznur Efşan Tokur, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öznur Efşan Tokur yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Genç yaşta hayatını kaybeden Öznur Efşan Tokur'un ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Tokur’un cenazesi bugün 32 Evler Hacı Bayram Veli Camiinde ikindi namazının ardından Kaynarca Merkez Aile Kabristanlığında toprağa verilecek.

Tüp mide ameliyatı olan genç anne yaşamını yitirdi

Kaynak: Haber Merkezi

02 Nis 2024 - 16:15 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.618.603 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL