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İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 7 bin 960 kişiyi gözaltına aldı

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İsrail ordusunun, 40 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bin 960'a yükseldi.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 7 bin 960 kişiyi gözaltına aldı mask
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Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin dün akşamdan sabah saatlerine kadar işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim, Ramallah, Kudüs, Nablus Kalkilya, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde aralarında çocuklar ve eski tutukluların da bulunduğu en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 960'a yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: AA

02 Nis 2024 - 16:45 - Dünya --- Okunma

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