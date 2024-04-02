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Altun'dan İstanbul'daki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Altun'dan İstanbul'daki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mask
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve İstanbul Valiliğinden anlık bilgi aldığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Altun, "Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

# İstanbul, sosyal

02 Nis 2024 - 17:11 - Türkiye --- Okunma

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