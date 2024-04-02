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Koruyucu aileler Valilik iftarında

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, koruyucu aileler ve çocuklarla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Koruyucu aileler Valilik iftarında mask
Koruyucu aileler Valilik iftarında
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Antikkapı Restaurant’ta düzenlenen iftar programına Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, daire müdürleri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

MASALARI GEZDİ, SOHBET ETTİ

İftar öncesi masaları tek tek gezen ve çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Seddar Yavuz; sevgi, şefkat ve fedakarlık timsali ailelerin hal ve hatırlarını sordu. Zincirlikuyu Cami İmam Hatibi Necati Adıgüzel tarafından okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti sonrası okunan ezan ile oruçlar açıldı

BU ŞEHİR MERHAMETLİ İNSANLARIYLA DA ÖN PLANDA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz; iftar programında konuklara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“- Hepinizin bildiği gibi bu şehir kalbi yufka, gözü her an yaşlanabilecek kadar merhametli ve ihtiyaç duyan herkesin elinden tutmaya da koşmaya da hazır hanımefendiler, beyefendiler ve gençlerin olduğu bir şehir. Çünkü burası kadim bir şehir. Bir kez daha evlatlarımızın elinden tutan, onlara yol gösteren, dahası sevgi ve şefkat yoksunluklarını doyuran siz hanımefendilere, beyefendilere, onlara kardeşlik yapan evdeki kardeşlerine şükranlarımı arz ediyorum.”

Koruyucu aileler Valilik iftarında

SEVGİ VE ŞEFKATİN YERİ DOLDURULAMAZ

Vali Yavuz, sevgi ve şefkatin hiçbir duygu ile yer değiştiremeyeceğini dile getirdi, “Daha çok çocuğumuzu mutlak suretle ailelerin yanına yerleştirmeye ve onları hayata hazırlamaya ihtiyacımız var. Kurumlarımızda, bizler ne yaparsak yapalım, bir ailenin yanında yetişen çocuk kadar başarılı olduğumuzu iddia edemeyiz. Çünkü biz her şeyi versek de bir şey eksik kalıyor o da şefkat ve sevgi.” dedi, davetlerine icabet ettiklerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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02 Nis 2024 - 17:22 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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