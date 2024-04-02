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Mehmet Ali Kağıtçı adlı kitabın tanıtımı yapıldı

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İzmit Belediyesi’nin organize ettiği “Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kâğıtçı” adlı kitabın tanıtım programı Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nde gerçekleşti.

Mehmet Ali Kağıtçı adlı kitabın tanıtımı yapıldı mask
Mehmet Ali Kağıtçı adlı kitabın tanıtımı yapıldı
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KÜTÜPHANELER HAFTASI’NDA TANITIM

25-31 Mart Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen organizasyonda Dr. Mehmet Sarıoğlu’nun kaleme almış olduğu SEKA’nın kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatının anlatıldığı “Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kâğıtçı” adlı kitap tanıtıldı. Programa kitabın yazarı Dr. Mehmet Sarıoğlu, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Kocaeli Sekalılar, İzmit Sekalılar ve Seka Çocuk Dostları Derneklerinin üyeleri katılım gösterdi.

KAĞITÇI İLE İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Kentimizin ve ülkemizin en önemli kalkınma hamlelerinden biri olan SEKA ve SEKA’nın Kurucusu Mehmet Ali Kâğıtçıyı konu alan programda,  “Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kâğıtçı” adlı kitabın yazarı Dr. Mehmet Sarıoğlu, kitabın yazım serüvenine dair bilgiler ve Mehmet Ali Kağıtçı’ya ait bilgiler paylaştı. Etkinlik Dr. Mehmet Sarıoğlu’nun imza töreni ile devam etti.

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, başkan, İzmit

02 Nis 2024 - 17:24 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

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