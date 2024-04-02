Derince’de muhtarların çoğu değişti

31 Mart Pazar günü gerçekleşen oy kullanma işlemi sonucunda Derince’deki mahallelerin yeni dönem muhtarları belirlendi. 17 mahalleden 8’inde görevdeki muhtarlar devam ederken 9’unda muhtar değişti. Muhtarı değişen mahalleler arasında Çınarlı, Deniz, Dumlupınar, Fatih Sultan, İbnisina, Karagöllü, Kaşıkçı, Mersincik ve Yavuz Sultan Mahallesi’nde muhtarlar değişti. Çavuşlu, Çenedağ, Geredeli, Sırrıpaşa, Tahtalı, Terziler, Toylar, Yenikent Mahallesi seçmenleri ise seçim öncesi görevdeki muhtarları yeniden seçti.