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Derince’de muhtarların çoğu değişti

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2024 Yerel Seçimleri kapsamında Derince’deki 17 mahallenin yeni dönem mahalle muhtarları seçildi. İlçedeki 9 mahallenin muhtarı değişti.

Muhammet Emin Can
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Derince’de muhtarların çoğu değişti
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31 Mart Pazar günü gerçekleşen oy kullanma işlemi sonucunda Derince’deki mahallelerin yeni dönem muhtarları belirlendi. 17 mahalleden 8’inde görevdeki muhtarlar devam ederken 9’unda muhtar değişti. Muhtarı değişen mahalleler arasında Çınarlı, Deniz, Dumlupınar, Fatih Sultan, İbnisina, Karagöllü, Kaşıkçı, Mersincik ve Yavuz Sultan Mahallesi’nde muhtarlar değişti. Çavuşlu, Çenedağ, Geredeli, Sırrıpaşa, Tahtalı, Terziler, Toylar, Yenikent Mahallesi seçmenleri ise seçim öncesi görevdeki muhtarları yeniden seçti.

 

 

Derince’de muhtarların çoğu değişti

# seçim, yeni, Derince

02 Nis 2024 - 17:25 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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