Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

BAL’da kent derbisi Başiskele’de

ABONE OL Google News Sayfamız

BAL’da bu sezon hedefledikleri yerin biraz uzağında kalan Kullarspor ile Gebzespor, kent derbisinde karşı karşıya geliyor. Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’da start alacak.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
BAL’da kent derbisi Başiskele’de mask
BAL’da kent derbisi Başiskele’de
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İKİ TAKIM İÇİNDE KADER MAÇI

Bu sezona çok iyi başlayan, ligin ilk yarısını da 5 puan farkla lider bitiren Gebzespor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının 4 puan gerisinde kaldı. Bir maçı eksik haftaya 51 puanla lider Çorluspor’un 4 puan gerisinde giren Gebzespor, ligde kalıcı olmak isteyen Kullarspor’a konuk olacak. 35 puanla il sıralamasında dördüncü durumda bulunan Kullarspor, evinde oynayacağı bu maçı mutlaka kazanmak isteyecek. Şampiyon adayı Gebzespor’un da kaybetmesi halinde 3.Lig umudu kalmayacak.

BAL’da kent derbisi Başiskele’de

MAÇ BAŞİSKELE STADI’NDA

Geçen hafta il sıralamasını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Diliskelesispor ile 0-0 berabere kalan, rakibinin önüne geçme şansını kullanamayan Kullarspor, bu kez evinde Gebzespor’u yenip, umutlarını gelecek haftalara taşımak isteyecek. Kadrolarında çok önemli oyuncuları bulunduran iki takım arasındaki maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki karşılaşma 15.30’da başlayacak. Gebze’de oynanan ligin ilk yarısındaki maçtan ev sahibi ekip 2-0 galip ayrılmıştı.

# hafta, Gebze

02 Nis 2024 - 17:58 - Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.618.603 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL