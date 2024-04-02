BAL’da kent derbisi Başiskele’de

İKİ TAKIM İÇİNDE KADER MAÇI

Bu sezona çok iyi başlayan, ligin ilk yarısını da 5 puan farkla lider bitiren Gebzespor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının 4 puan gerisinde kaldı. Bir maçı eksik haftaya 51 puanla lider Çorluspor’un 4 puan gerisinde giren Gebzespor, ligde kalıcı olmak isteyen Kullarspor’a konuk olacak. 35 puanla il sıralamasında dördüncü durumda bulunan Kullarspor, evinde oynayacağı bu maçı mutlaka kazanmak isteyecek. Şampiyon adayı Gebzespor’un da kaybetmesi halinde 3.Lig umudu kalmayacak.

MAÇ BAŞİSKELE STADI’NDA

Geçen hafta il sıralamasını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Diliskelesispor ile 0-0 berabere kalan, rakibinin önüne geçme şansını kullanamayan Kullarspor, bu kez evinde Gebzespor’u yenip, umutlarını gelecek haftalara taşımak isteyecek. Kadrolarında çok önemli oyuncuları bulunduran iki takım arasındaki maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki karşılaşma 15.30’da başlayacak. Gebze’de oynanan ligin ilk yarısındaki maçtan ev sahibi ekip 2-0 galip ayrılmıştı.