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02 Nis 2024 - 17:59- Spor G:

U-18 Ligi Play-Off’ta çok önemli bir maç

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U-18 Ligi Elit Play-Off’ta takımlar 4.hafta maçlarını çarşamba ve perşembe günü oynayacak. Yarının önemli maçta Körfez GB ile Hisareynspor takımları karşı karşıya gelecek. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 15.30’da başlayacak.

U-18 Ligi Play-Off’ta çok önemli bir maç mask
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HEREKE YILDIZ-GEBZESPOR MAÇI İSE PERŞEMBE OYNANACAK

U-18 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takımın daha belirleneceği Play-Off’larda heyecan sürüyor. Cumartesi günü Darıca Birlikspor’u 3-1 yenerek ligde ilk galibiyetini alan Hereke Yıldızspor, perşembe Gebzespor ile çok kritik bir maça çıkacak. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan karşılaşma Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda 15.00’de başlayacak. 7 puanla lider durumda bulunan Gölcükspor ise aynı günü Körfez Esentepe Stadı’nda puanı bulunmayan Darıca Birlikspor ile 15.30’da karşı karşıya gelecek.

U-18 LİGİ PLAY-OFF

4. HAFTA PROGRAMI

ÇARŞAMBA

M.Ali Kağıtçı Stadı

15.30 Körfez GB-Hisareynspor

PERŞEMBE

Körfez Esentepe Stadı

15.30 Darıca Birlikspor-Gölcükspor

Tavşancıl Salih Gün Stadı

15.30 Hereke Yıldızspor-Gebzespor

Kaynak: Spor Servisi

# Türkiye, Körfez, hafta

02 Nis 2024 - 17:59 - Spor --- Okunma

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