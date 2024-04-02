U-18 Ligi Play-Off’ta çok önemli bir maç

HEREKE YILDIZ-GEBZESPOR MAÇI İSE PERŞEMBE OYNANACAK
U-18 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek iki takımın daha belirleneceği Play-Off’larda heyecan sürüyor. Cumartesi günü Darıca Birlikspor’u 3-1 yenerek ligde ilk galibiyetini alan Hereke Yıldızspor, perşembe Gebzespor ile çok kritik bir maça çıkacak. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan karşılaşma Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda 15.00’de başlayacak. 7 puanla lider durumda bulunan Gölcükspor ise aynı günü Körfez Esentepe Stadı’nda puanı bulunmayan Darıca Birlikspor ile 15.30’da karşı karşıya gelecek.
U-18 LİGİ PLAY-OFF
4. HAFTA PROGRAMI
ÇARŞAMBA
M.Ali Kağıtçı Stadı
15.30 Körfez GB-Hisareynspor
PERŞEMBE
Körfez Esentepe Stadı
15.30 Darıca Birlikspor-Gölcükspor
Tavşancıl Salih Gün Stadı
15.30 Hereke Yıldızspor-Gebzespor
Kaynak: Spor Servisi