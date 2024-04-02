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Darıca GB zorlu deplasmanda

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3.Lig 3.Grup’ta kümede kalma mücadelesi yapan, son 4 maçtır da mağlup olan Darıca GB, çarşamba çok zorlu bir maça çıkıyor. Sarı-Yeşilli ekip, ligde ikinci sırada bulunan Erbaaspor deplasmanında sınav verecek. Erbaa İlçe Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.

Darıca GB zorlu deplasmanda mask
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DÜŞME HATTININ HEMEN ÜZERİNDE

Bir maçı fazla, averajla 19 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Darıca GB, her geçen hafta ligde kalması da zora giriyor. Ligde oynadığı son 4 maçını kaybeden, düşme hattına iyice yaklaşan Sarı-Yeşilli ekip, kalan haftalarda da çok güçlü rakiplerle oynayacak. Bu takımlardan biri de yarın karşılaşacağı Erbaaspor. Temsilcimiz, 45 puanla ikinci sırada yer alan Erbaaspor karşısında işi kolay olmayacak. Ligin ilk yarısında Darıca’da oynanan maç 2-2 sona ermişti.

Kaynak: Spor Servisi

# HER, hafta

02 Nis 2024 - 18:02 - Spor --- Okunma

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