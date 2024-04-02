Darıca GB zorlu deplasmanda

DÜŞME HATTININ HEMEN ÜZERİNDE

Bir maçı fazla, averajla 19 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Darıca GB, her geçen hafta ligde kalması da zora giriyor. Ligde oynadığı son 4 maçını kaybeden, düşme hattına iyice yaklaşan Sarı-Yeşilli ekip, kalan haftalarda da çok güçlü rakiplerle oynayacak. Bu takımlardan biri de yarın karşılaşacağı Erbaaspor. Temsilcimiz, 45 puanla ikinci sırada yer alan Erbaaspor karşısında işi kolay olmayacak. Ligin ilk yarısında Darıca’da oynanan maç 2-2 sona ermişti.

Kaynak: Spor Servisi