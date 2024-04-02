Gülleri: Kazanırsak çok rahatlarız

“ARTIK DEPLASMANDAN PUAN ALMAMIZ GEREKİYOR”

Taner Gülleri, iç sahada gösterdikleri performansı deplasmanda da ortaya koymak istediklerini belirterek, “İç sahada kazanmaya başladık, bu puanlarla da düşme hattının üzerine çıktık. Kalan haftalarda rahatlamak istiyorsak da, bu kez deplasmanda puan almalıyız. İnegölspor maçıyla bunu başlatmak istiyoruz. 10 günlük bir arar vardı. Bunu çok iyi değerlendirdik. Havamız ve moralimiz yerinde. Kaleci Eray ile forvet oyuncumuz Ege, sarı kart cezalısı olduğu için oynamayacak. Sahaya en iyi on biri çıkarıp, İnegöl’den puanla dönmeyi amaçlıyoruz” dedi.