Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Gülleri: Kazanırsak çok rahatlarız

ABONE OL Google News Sayfamız

Derincespor, çarşamba günü deplasmanda İnegölspor ile karşılaşacak. Teknik Sorumlu Taner Gülleri, İnegölspor deplasmanında kazanmaları halinde, ligde kalma yolunda çok önemli avantaj sağlayacaklarını söyledi.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Gülleri: Kazanırsak çok rahatlarız mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“ARTIK DEPLASMANDAN PUAN ALMAMIZ GEREKİYOR”

Taner Gülleri, iç sahada gösterdikleri performansı deplasmanda da ortaya koymak istediklerini belirterek, “İç sahada kazanmaya başladık, bu puanlarla da düşme hattının üzerine çıktık. Kalan haftalarda rahatlamak istiyorsak da, bu kez deplasmanda puan almalıyız. İnegölspor maçıyla bunu başlatmak istiyoruz. 10 günlük bir arar vardı. Bunu çok iyi değerlendirdik. Havamız ve moralimiz yerinde. Kaleci Eray ile forvet oyuncumuz Ege, sarı kart cezalısı olduğu için oynamayacak. Sahaya en iyi on biri çıkarıp, İnegöl’den puanla dönmeyi amaçlıyoruz” dedi.

02 Nis 2024 - 18:03 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.618.603 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL