Göztepe ikinci yarıda kaybetmedi

Bu süreçte 7 galibiyet, 3 beraberlik olan İzmir ekibi 19 gol atıp sadece 3 gol yedi. Sarı-Kırmızılı ekip ikinci yarıdaki 10 maçın 7’sinde kalesinde gol görmedi. 27. hafta itibariyle Göztepe ligin deplasmandaki en başarılı takımı konumunda. İzmir ekibi dışarıda oynadığı 13 maçın 9’unu kazanıp 2’sinde berabere kaldı, 2’sinde ise kaybetti.

REKABETTE 9’A 3 ÜSTÜNÜZ

Bu arada Kocaelispor-Göztepe rekabetinde bugüne kadar oynanan 13 maçın 9’unu temsilcimiz, 3’ünü İzmir ekibi kazandı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. İzmit’te oynanan 6 lig maçının 5’ini Kocaelispor, 1’ini Göztepe kazandı. İzmir ekibi Yeşil-Siyahlı ekibimizi deplasmanda ilk ve son kez 6 Ekim 2002 tarihinde 3-1’lik sonuçla yenmişti. 1.Lig seviyesinde oynanan 3 maçta ise temsilcimiz 2, Göztepe 1 galibiyet aldı.

Kaynak: Spor Servisi