Evlerinde yendik, evimizde de yeneriz

GALİBİYET HASRETİ BİTSİN

Kocaelispor 15 günlük milli aranın ardından 28. hafta mücadelesinde yarın(çarşamba) akşam Göztepe’yi ağırlayacak. 6 haftadır kazanamayan, beşinci sıraya kadar gerileyen Yeşil-Siyahlı ekibimiz doğrudan Süper Lig biletine çok yakın olan İzmirli rakibi önünde kötü gidişata son vermek istiyor. Temsilcimiz kazandığı takdirde hem Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıracak, hem de üçüncülük iddiasında güçlü bir adım atacak. Yaklaşık 15 bin Kocaelispor taraftarının tribünde olması, son derece coşkulu bir atmosfer oluşturması bekleniyor.

SAAT 20.30’DA BAŞLAYACAK

Yeşil-Siyahlı ekibimizde Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Davit ile Oğuz ile sakatlığı bulunan Giorgi forma giyemeyecek. Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in kalede sakatlığını atlatan Gökhan, savunmanın ortasında Emir-Yusuf Abdioğlu ikilisi, orta alanda Vukovic, Yusuf Cihat, Amaral üçlüsü, ileri uçta Ramil’e görev vermesi bekleniyor. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak. Mücadeleyi Antalya bölgesinden Serper Barış Saka yönetecek.

MUHTEMEL KADROLAR:

KOCAELİSPOR

35 GÖKHAN

32 MEHMET

55 YUSUF

4 EMİR

19 ATİLA

44 VUKOVİC

8 YUSUF CİHAT

10. CANDEIAS

41. AMARAL

70. BARIŞ ALICI

47 RAMİL

GÖZTEPE

1. MATEUSZ

4. TAHA

5. DOS SANTOS

81. TURGAY I

12. İSMAİL

30. YALÇIN

31. JUNIOR DENNIS

45. MESSAOUDI

50. ÜMİT

79. CARDOSO DA CRUZ

77. OGÜN

Kaynak: Spor Servisi