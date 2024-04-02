Evlerinde yendik, evimizde de yeneriz

GALİBİYET HASRETİ BİTSİN
Kocaelispor 15 günlük milli aranın ardından 28. hafta mücadelesinde yarın(çarşamba) akşam Göztepe’yi ağırlayacak. 6 haftadır kazanamayan, beşinci sıraya kadar gerileyen Yeşil-Siyahlı ekibimiz doğrudan Süper Lig biletine çok yakın olan İzmirli rakibi önünde kötü gidişata son vermek istiyor. Temsilcimiz kazandığı takdirde hem Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıracak, hem de üçüncülük iddiasında güçlü bir adım atacak. Yaklaşık 15 bin Kocaelispor taraftarının tribünde olması, son derece coşkulu bir atmosfer oluşturması bekleniyor.
SAAT 20.30’DA BAŞLAYACAK
Yeşil-Siyahlı ekibimizde Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Davit ile Oğuz ile sakatlığı bulunan Giorgi forma giyemeyecek. Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in kalede sakatlığını atlatan Gökhan, savunmanın ortasında Emir-Yusuf Abdioğlu ikilisi, orta alanda Vukovic, Yusuf Cihat, Amaral üçlüsü, ileri uçta Ramil’e görev vermesi bekleniyor. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak. Mücadeleyi Antalya bölgesinden Serper Barış Saka yönetecek.
MUHTEMEL KADROLAR:
KOCAELİSPOR
35 GÖKHAN
32 MEHMET
55 YUSUF
4 EMİR
19 ATİLA
44 VUKOVİC
8 YUSUF CİHAT
10. CANDEIAS
41. AMARAL
70. BARIŞ ALICI
47 RAMİL
GÖZTEPE
1. MATEUSZ
4. TAHA
5. DOS SANTOS
81. TURGAY I
12. İSMAİL
30. YALÇIN
31. JUNIOR DENNIS
45. MESSAOUDI
50. ÜMİT
79. CARDOSO DA CRUZ
77. OGÜN
Kaynak: Spor Servisi