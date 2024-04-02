Kamuda mobbing örneği: Kızı için mücadele eden anne yardım talep ediyor

KAMUDA BİR MOBBİNG ÖRNEĞİ

Tek başına hasta kızına bakmak için mücadele veren H.Ş, hakları için mücadele ettiği için, sesini çıkardığı için kurum yöneticileri tarafından sürgüne mahkum edildi. H.Ş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un sesini duymasını istediğini söylüyor. Kurumunda aynı sıkıntıları yaşayan kadınların da sesi olmak istiyor.

8 AY İMZASIZ ÇALIŞTIRILDIM

Kurumun adını vermeyen ve kurum yöneticilerinin ismini saklı tutan H.Ş, yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı: İzmit’te yaşıyorum. 9 yıldır aynı kurumda çalışıyorum. 19 Ekim 2022’de kurum müdürüm ile aramızda bir tartışma yaşandı. Kurum müdürü benim kendisini tehdit ettiğimi iddia etti. Bu olaydan sonra isteğim dışında başka kurumlara görevlendirildim. Görevlendirme sürem bittiğinde tekrar uzattılar. Beni kurumun başka bir kuruluşunda 8 ay imzasız çalıştırdılar. Bu konuda il müdürlüğüne belki 10’dan fazla dilekçe yazdım, verilen kuruluşta yapamadığımı söyledim ama ilgilenen olmadı.

PSİKOLOJİM BOZULDU

Kuruluş müdürünün arkasında il müdürü durduğu için sürekli hakkımda tutanak tutuldu ve psikolojim bozuldu. İl müdürlüğünde hakkımda soruşturma açıldı, hata yapmam için ellerinden geleni yaptılar. Artık kendime olan güvenimi ve saygımı kaybettim. Hiçbir yerde istenmez oldum. Çalıştığım yerde soruşturma ile geldin, hasta kızım için valilik izni ile yapılan bağış kampanyasını bile kullanarak para topladığım ithamları beni çok üzdü. Adımı para toplayan kavgacıya çıkardılar. Kuruluşlara adımı farklı yansıttılar. Artık uyumsuz, kavgacı, amirlerine karşı çıkan biri olarak görülüyorum.

KİMSEYE DERDİMİ ANLATAMADIM

Kurumdan istifa etmek istedim ama hasta olan kızım gözümün önüne gelince vazgeçtim. Beni özgürlüğümden psikolojik olarak alıkoydular. Sürekli cezalar, tutanaklar, tam bir kuruluşa alışırken başka bir kuruluşa mobbing ile görevlendirmelerle beni istifaya zorladılar. Bu süreçte aşırı yıprandım. Kuruluşumun müdürünün eşi il müdürlüğünde müdür olduğu için benim gönderdiğim tüm dilekçeler hemen görülüyor ve baskı yapılıyor. Ben kimseye derdimi anlatamadım. Benim gibi çok sayıda işçi var kurumda.

SESİM DUYULSUN

Ben derdimi Ankara’ya anlatmak istesem hemen önü kesiliyor. Ben bir kadın, anne ve devlet çalışanı olarak sesimi duyurmak istiyorum. Cumhurbaşkanına kadar. Ben kötü bile olsam ne kadar kötülük yapabilirim? 5-6 müdüre ne kötülüğüm olabilir ki? Neden hakkını arayan herkese kötü ve deli muamelesi yapılıyor anlamıyorum. Ne zaman bir şikayette bulunsam öyle bir şey yok kafadan uyduruyor diyorlar. Bu haberden sonra üzerimdeki baskıların artacağını biliyorum. Ben artık rica ediyorum bir hakim, bir devlet büyüğü, bir avukat sesimi duysun ve bana yardım etsin. Ben sonuna kadar haklarımı savunacağım. Benim gibi mobbing gören işçi arkadaşlarımın da bu baskılardan kurtulmasını istiyorum.”