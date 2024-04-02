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Kocaeli'de büyük sivrisinek sorunu

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Son günlerde gazetemize gelen şikayetler arasında en yoğun şikayet edilen konu büyük sivrisinekler ve kara sinekler.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Kocaeli'de büyük sivrisinek sorunu mask
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Özellikle Mehmet Ali Paşa, Bekirdere, Yuvam Akarca mahalleleri, Körfez ve Derince bölgesinden gelen şikayetlerde vatandaşlar belediyelerin bir an önce ilaçlama yapmasını istiyor. Vatandaşlar bahar aylarının gelmesi ile camlarını açamaz hale geldiklerini ifade ederek, “Daha yaz gelmeden bu kadar fazla sinek ile karşı karşıya kalmamız çok normal değil. Belki havalar birden ısındığı için böyle olmuş olabilir. Ama belediyelerin bu konuda acil bir şekilde önlem almasını istiyoruz. Camlarımızı sıcak havalarda açıp evlerimizi havalandıramıyoruz. Bu konuda çok acil çözüm bekliyoruz” dedi.

# ifade, Körfez, Derince

02 Nis 2024 - 19:37 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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