Kocaeli'de büyük sivrisinek sorunu

Özellikle Mehmet Ali Paşa, Bekirdere, Yuvam Akarca mahalleleri, Körfez ve Derince bölgesinden gelen şikayetlerde vatandaşlar belediyelerin bir an önce ilaçlama yapmasını istiyor. Vatandaşlar bahar aylarının gelmesi ile camlarını açamaz hale geldiklerini ifade ederek, “Daha yaz gelmeden bu kadar fazla sinek ile karşı karşıya kalmamız çok normal değil. Belki havalar birden ısındığı için böyle olmuş olabilir. Ama belediyelerin bu konuda acil bir şekilde önlem almasını istiyoruz. Camlarımızı sıcak havalarda açıp evlerimizi havalandıramıyoruz. Bu konuda çok acil çözüm bekliyoruz” dedi.