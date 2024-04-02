Kule deresinde hakkında şikayet

Vatandaşlar, şikayetlere rağmen derenin temizlenmemesine tepki göstererek derenin kirlenmesine sebep olan fabrika ya da iş yerlerinin tespit edilmesini ve gerekli cezaların verilmesini istedi. Derenin kirlilik sorunun uzun zamandır çözülmediğini ifade eden vatandaşlar, “Yıllardır bu derede kirlilik akıyor. Bu kirlilik İzmit Körfezi’ne sularla birlikte gidiyor. Resmen burada sürekli kimyasal akıyor. Dereler temizlenmeden deniz temizlenmez. Bu konuda tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Derenin temizlenmesini ve artık mahallemizin ortasından kimyasalların akmasını istemiyoruz. Yetkili kurumların bu konuda gerekli çalışmayı yapacağına inanıyoruz” dedi. Dere bilindiği gibi kısa süre önce yine kirletilmiş, kapkara bir görüntü ortaya çıkmıştı. Bu kirlilikle ilgili kamuoyu halen yetkililerin yapacağı açıklamayı bekliyor.