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Kule deresinde hakkında şikayet

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Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nde geçen Kule Dere’nin kirliliği ile ilgili şikayetler bitmiyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Kule deresinde hakkında şikayet mask
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Vatandaşlar, şikayetlere rağmen derenin temizlenmemesine tepki göstererek derenin kirlenmesine sebep olan fabrika ya da iş yerlerinin tespit edilmesini ve gerekli cezaların verilmesini istedi. Derenin kirlilik sorunun uzun zamandır çözülmediğini ifade eden vatandaşlar, “Yıllardır bu derede kirlilik akıyor. Bu kirlilik İzmit Körfezi’ne sularla birlikte gidiyor. Resmen burada sürekli kimyasal akıyor. Dereler temizlenmeden deniz temizlenmez. Bu konuda tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Derenin temizlenmesini ve artık mahallemizin ortasından kimyasalların akmasını istemiyoruz. Yetkili kurumların bu konuda gerekli çalışmayı yapacağına inanıyoruz” dedi. Dere bilindiği gibi kısa süre önce yine kirletilmiş, kapkara bir görüntü ortaya çıkmıştı. Bu kirlilikle ilgili kamuoyu halen yetkililerin yapacağı açıklamayı bekliyor.

# ifade, İzmit

02 Nis 2024 - 18:44 Kocaeli/ Kartepe- Perde Arkası --- Okunma

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