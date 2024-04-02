İzmit Belediye Tiyatrosu ‘İzdivaç’ adlı oyun ile yeniden sahnelerde

Akşam saat 21.00’de Sanat Akademi Eğitim Sahnesi’nde ilk gösterimini yapacak olan İzdivaç’a tüm İzmit halkı davetli. İzdivaç oyunu 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her Cumartesi günü tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. Ücretsiz olan oyun için rezervasyon sistemi ile seyirci kabul edecek. Vatandaşlar detaylı bilgi ve rezervasyon için 0262 322 19 99 numaralı telefonu arayabilir.