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İzmit Belediye Tiyatrosu ‘İzdivaç’ adlı oyun ile yeniden sahnelerde

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İzmit Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve usta yazar Anton Çehov’un iki kısa oyunundan uyarlanan İzdivaç isimli oyun 4 Nisan Perşembe günü prömiyer yapacak.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
İzmit Belediye Tiyatrosu ‘İzdivaç’ adlı oyun ile yeniden sahnelerde mask
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Akşam saat 21.00’de Sanat Akademi Eğitim Sahnesi’nde ilk gösterimini yapacak olan İzdivaç’a tüm İzmit halkı davetli. İzdivaç oyunu 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her Cumartesi günü tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. Ücretsiz olan oyun için rezervasyon sistemi ile seyirci kabul edecek. Vatandaşlar detaylı bilgi ve rezervasyon için 0262 322 19 99 numaralı telefonu arayabilir.

# HER, İzmit

02 Nis 2024 - 20:31 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.618.603 gösterim gerçekleşti.

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