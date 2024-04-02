Büyükakın’a en fazla oy İzmit’ten çıktı

Açıklanan birleştirilmiş tutanakta siyasi partilerin adaylarına ilçeler bazında verilen oylar yer alıyor. Büyükşehir’de seçime katılım oranı yüzde 76,38 oldu. AK Parti adayı Tahir Büyükakın 514 bin 551 oyla oyların yüzde 45,82’sini alarak yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP adayı Atasoy Bilgin ise 325 bin 107 oyla oyların yüzde 28,95’ini alarak ikinci sırada yer aldı.

İZMİT VE GEBZE’NİN DURUMU

En fazla seçmen sayısına sahip iki ilçeden adaylara verilen oylara bakıldığında ortaya ilginç sonuçlar da çıkıyor. Tahir Büyükakın’a en fazla destek 98 bin 342 oyla İzmit’ten geldi. Gebze’den Tahir Büyükakın’a gelen oy sayısı ise 84 bin 841 oldu. CHP adayı Atasoy Bilgin, 78 bin 448 oyu İzmit’ten aldı. Bilgin’e Gebze’den çıkan oy ise, 42 bin 099 oldu.

Seçimi üçüncü sırada tamamlayan Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı Doğan Aydal ise 85 bin 337 oy alarak kent geneli oyların yüzde 7,60’ını aldı. Doğan Aydal’a en büyük destek Gebze’den verildi.

YILDIZTEKİN İZMİT’TE UMDUĞUNU BULAMADI

Tutanakta en dikkat çeken sonuç İYİ Parti adayı Gencay Yıldıztekin’de yaşandı. Gencay Yıldıztekin’e Gebze’den 21 bin 454 oy gelirken, İzmit’teki seçmenin sadece 3 bin 965’i İYİ Parti adayına oy verdi.

BAĞIMSIZLARIN DURUMU

Büyükşehir’de yarışan iki bağımsız adayın aldıkları oylar da aslında dikkat çekiciydi. Zira, iki aday da pek çok siyasi partinin adayından tek başlarına daha fazla ol aldı.

İsmail Tunahan toplamda 786 oy, Fevzi Kemal Torun ise 483 oy aldı. Tüm adaylar içinde yarışta en az oyu alan isim 364 oy alan Hak ve Özgürlükler Partisi adayı Behçet Öget oldu.