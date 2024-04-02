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02 Nis 2024 - 20:23- Gündem G:

Köse: Konseylerin kurulması şehir tanıtımına katkı sağlar

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Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse, yerel seçimler sonrası yaptığı açıklamada, yeni seçilen belediye başkanlarının kent konseyleri kurarak şehirlerin ortak akılla yönetilmesine dikkat çekti ve amaçlarının konseylerin yaygınlaşması olduğunu vurguladı.

Yavuz Solmaz
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Köse: Konseylerin kurulması şehir tanıtımına katkı sağlar mask
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ŞEHİRLERİN TANITIMA KATKI SUNACAKTIR

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yerel seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Seçilen belediye başkanları, yerel meclis üyeleri ve muhtarları tebrik ediyoruz. Bilindiği üzere seçimlerin kesinleşmesine müteakip, belediye mevzuatı uyarınca kent konseylerinin yenilenmesi ve tekrar kurulması söz konusu olacaktır. Birçok belediye başkanının seçim taahhüdünde, beyannamelerinde yer verdikleri kent konseylerinin kurulması, işler kılınması ve belediye sistemi içindeki yerine oturtulması yerel kalkınma ve şehirlerin tanıtımına katkı sunacaktır.

AMACIMIZ KONSEYLERİN YAYGINLAŞMASI

Kent konseylerinin olmadığı belediyelerde teşekkül etmesi, var olan yerlerde ise seçim sonrası yeniden kurulması, iyi örnekler üzerinden etkileşim sağlamaları ve şehirlere katkılar sunması içi çaba göstereceğiz. Birlik olarak temel amacımız konseylerin yaygınlaşmasıdır. Bununla beraber yerel yöneticilerin ve başta belediye başkanlarının “şehri ortak akılla yönetmesi” ile “istişare ve katılım kültürünü sağlaması” adına konseylerin yolculuklarına refakat etme gayemizin olduğunun bilinmesini isteriz.

HER OLUMLU ADIMIN YANINDA OLACAĞIZ

Büyük bir demokratik olgunlukla geçen ve sonuçlarından herkesin ders çıkaracağı bir yerel seçim sürecini daha geride bıraktık. Önümüzdeki seçimsiz dönemde iktidarı ve muhalefeti ile tüm siyasetin, ilgi ve uzmanlık alanları fark etmeksizin tüm sivil toplum yapılarının ve ideolojik ayrıma düşmeden tüm yurttaşların ortak ödevi; ülkemizi daha güçlü kılmak ve kazanımlarını tahkim etmektir. Türkiye Kent Konseyleri Birliği olarak katılım ve yerel demokrasi ilkelerinin gelişmesi için atılan her olumlu adımın yanında olacağız.”

# VAR, Türkiye, HER, seçim

02 Nis 2024 - 20:23 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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