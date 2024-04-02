Van İl Seçim Kurulu'ndan Abdullah Zeydan kararı: Başkanlık AK Parti'ye geçti

Türkiye hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

Van Büyükşehir Belediyesi’nde yarışı oyların yüzde 55,48’ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci sırada tamamladı.

Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı.

DEM Parti’nden yapılan yazılı açıklamada, Zeydan’ın memnu haklarının 29 Mart Cuma günü, başsavcılık talebi üzerine mahkeme kararıyla alındığı belirtildi.

Partiden yapılan açıklamada, itiraz süreci beklenmeden mahkeme kararının mazbata verilmemesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ulaştırıldığı belirtildi.

VAN İL SEÇİM KURULU: SEÇİLME YETERLİLİĞİ YOK

Tartışmalar sürerken, Van İl Seçim Kurulu Zeydan hakkındaki kararını verdi. Kurul, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığını bildirdi. Karar oy çokluğuyla alındı.

Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı. Van’daki seçimlerde en yüksek oyu AK Parti adayı Abdulahat Arvas almıştı. Böylece Van’da başkanlık AK Parti adayı Arvas’a geçmiş oldu.

DEM Parti karara yarın yapacağı başvuruyla itiraz edecek.

SOKAKLARDA GERGİNLİK

Van İl Seçim Kurulunun kararının ardından kentteki birçok sokakta gerginlik çıktı. DEM Parti’nin il binası önünde basın açıklaması yapan bir grup karara tepki gösterdi.

Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı. Güvenlik güçleri sloganlar atan gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Polisin takip ettiği grup ara sokaklara girerek bölgeden uzaklaştı.