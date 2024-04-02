Ukrayna'dan kamikaze İHA saldırısı: Rus topraklarındaki en uzak saldırı

Ukrayna, Rusya'yı kamikaze İHA saldırısıyla vurdu. İnsansız hava aracının çarpmasıyla birlikte bina üzerinde alev topu oluştu. Çevredekiler korku dolu çığlıklarla kaçıştı.

SINIRDAN BİN 300 KİLOMETRE UZAKTA

Ukrayna, savaşın başından bu yana Rusya topraklarına yönelik en uzak saldırısını gerçekleştirdi.

Saldırının gerçekleştiği noktalar Rusya'ya bağlı özerk Tataristan bölgesinde.

Saldırılan bina Rusya-Ukrayna sınırından yaklaşık bin 300 kilometre uzakta bulunuyor.

İŞÇİLERİN KALDIĞI YURTTA SALDIRI

Tataristan'ın Alabuga kentindeki, İHA saldırısında yaralananlar oldu.

Kiev yönetimi, saldırının hedefindeki noktanın İran yapımı Şahed İHA'larının toplandığı yer olduğunu belirtiyor.

Rusya ise vurulan noktanın Alabuga'daki özel ekonomi bölgesinde yer alan işçilerin kaldığı bir yurt olduğunu iddia ediyor.

RUSYA'NIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PETROL RAFİNERİSİ

Ukrayna'nın insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği bir diğer kent de Tübenkama.

Bu defa hedefte bir petrol rafinerisi vardı. Tesisin Rusya'nın en büyük üçüncü petrol rafinerisi olduğu belirtiliyor.

Ukrayna'nın İHA saldırıları sonucu tesislerde ağır hasar meydana geldiği ancak üretim sürecinin aksamadığı açıklandı.

HEDEFTE RUS PETROLÜ VAR

Kiev yönetimi, son dönemde Rusya'ya yönelik drone saldırılarını artırdı.

Saldırıların Moskova'nın Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarına misilleme olduğu belirtildi.

Kiev'in hedefinde Rus petrolü var. Amaç Rusya'nın petrolden elde ettiği gelire darbe vurmak.

SAVAŞ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Kiev-Moskova hattında savaş tüm hızıyla sürerken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus birliklerinin Ukrayna askerlerini batıya doğru itmeye devam ettiğini açıkladı.

Yılın başından bu yana Ukrayna topraklarının yaklaşık 400 kilometrekaresinin ele geçirildiğini belirtti.

"SALDIRI EMRİNİ VERENLERİ BULACAĞIZ"

Rusya'nın başkenti Moskova'da 144 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının yankıları da sürüyor.

İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının ardından kimin olduğunu bulacaklarını söyledi. "Saldırı emrini verenleri mutlaka yakalayacağız" dedi.