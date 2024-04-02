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02 Nis 2024 - 20:25- Asayiş G:

Bıçakladıkları genç tramvay durağına sığınınca güvenliği taşladılar

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İzmit Kent Meydanı'nda kolundan ve bacağından bıçaklanan genç tramvay durağına sığınınca kavgaya karışan grup güvenlik görevlisini taşladı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Bıçakladıkları genç tramvay durağına sığınınca güvenliği taşladılar
Bıçakladıkları genç tramvay durağına sığınınca güvenliği taşladılar
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Olay, saat 20.00 sıralarında İzmit Kent Meydanında meydana geldi. İki grup arasında bıçak ve satırların kullandığı kavga çıktı. Kolundan ve bacağından bıçaklanan bir genç koşarak tramvay durağına sığındı. Durağa gelen grup tramvay durağında görevli güvenlik görevlisini taşladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kavgada kullanılan bir satır Kent Meydanında bankın altında bulundu. Polis ekipleri satıra el koyarken, soruşturma devam ediyor.

Bıçakladıkları genç tramvay durağına sığınınca güvenliği taşladılar
Bıçakladıkları genç tramvay durağına sığınınca güvenliği taşladılar
Bıçakladıkları genç tramvay durağına sığınınca güvenliği taşladılar
Bıçakladıkları genç tramvay durağına sığınınca güvenliği taşladılar
Bıçakladıkları genç tramvay durağına sığınınca güvenliği taşladılar
Bıçakladıkları genç tramvay durağına sığınınca güvenliği taşladılar

# İzmit, polis, sevk, çalışma

02 Nis 2024 - 20:25 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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