Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu 87 yaşında yaşamını yitirdi.

İnanoğlu'nun ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Koca, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da sosyal medya hesabından "Türk sinemasının duayen ismi, yönetmen, senarist, yapımcı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Türker İnanoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN HAYATI

Yaşamının ilk 15 yılı Safranbolu'yla İstanbul arasında geçen İnanoğlu, futbolla birlikte en büyük tutkusu olan sinemaya yönelir ve Ömer Lütfi Akad ile Nişan Hançer'e 9 filmde asistanlık yaptı. İnanoğlu, Yeşilçam'da çeşitli yapımcılara 10 film çektikten sonra 1960'ta kendi şirketi Erler Film'i kurar ve bugüne kadar birçok sinema filmi, dizi ve televizyon programına imza attı.

Sinema oyuncusu Filiz Akın'la 1964'te evlenen İnanoğlu'nun daha sonra çocuk yıldız "Yumurcak" olarak ünlenen İlker adlı oğlu olur ama çift 1974'te ayrılır.

İnanoğlu, halen evli olduğu oyuncu Gülşen Bubikoğlu'yla 1975'de yaşamını birleştirir. Türker İnanoğlu Vakfı'nı (TÜRVAK) 1997'yılında kuran yapımcı, birçok meslek birliği ve derneğin kurulmasına da öncülük etmiştir.

İnanoğlu'nun Bubikoğlu ile evliliğinden ise Zeynep İnanoğlu isimli çocuğu bulunuyor.