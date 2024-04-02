El frenini çekmeyi unuttular, araç göle düştü

Denizli’de bir araç göle düştü.

Olay, Beyağaç ilçesi Eşen Gölü’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; dün akşam saatlerinde Eşen Gölü kıyısında oturan iki genç, araçlarının el frenini çekmeyi unuttu.

Araç göle doğru yol almasıyla suya gömüldü.



Araç sahibi itfaiye ekiplerinden destek istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile Beyağaç şubesi amirliği sabah saatlerinde olay yerine geldi.



Su altı arama ve kurtarma ekipleri otomobile bağlanan halatla çekici yardımıyla göl içerisinden çıkarttı.

Araçta maddi hasar oluşurken, olayda kimsenin otomobil içerisinde olmaması büyük bir şans oldu.

Kaynak: İHA